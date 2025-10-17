Có gì ở Mercedes-Benz E 200 Avantgarde mới, giá gần 2,5 tỷ đồng?

Mercedes-Benz E 200 Avantgarde là phiên bản có giá bán thân thiện nhất trong dải sản phẩm thế hệ mới vừa được hãng mang đến Việt Nam trong dịp cuối năm. So với mẫu xe tiền nhiệm, chiếc E 200 Avantgarde mới sở hữu thiết kế gần như không có sự khác biệt.