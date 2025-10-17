Có gì ở Mercedes-Benz E 200 Avantgarde mới, giá gần 2,5 tỷ đồng?

|
Mercedes-Benz E 200 Avantgarde là phiên bản có giá bán thân thiện nhất trong dải sản phẩm thế hệ mới vừa được hãng mang đến Việt Nam trong dịp cuối năm. So với mẫu xe tiền nhiệm, chiếc E 200 Avantgarde mới sở hữu thiết kế gần như không có sự khác biệt.
Lưới tản nhiệt cỡ lớn ở trung tầm cùng các họa tiết ngôi sao Mercedes-Benz kích thước nhỏ làm họa tiết cùng cặp đèn full-LED nối sang 2 bên.
Đuôi xe sở hữu cặp đèn họa tiết ánh sao cùng ống xả viền chrome ở cản sau. Ở phiên bản mới, xe sở hữu camera 360 và hệ thống giám sát áp suất lốp giúp hỗ trợ chủ xe.
Ở bản thế hệ mới, E 200 Avantagarde sở hữu bộ mâm hợp kim 18 inch với ốp thiết kế kiểu 5 chấu.
Bên trong khoang lái cũng không nhiều sự khác biệt, nổi bật với tone màu nâu-đen từ gỗ ốp tần bì và ghế da artico. Vô lăng 3 chấu cùng màn hình chính 14,4 inch ở trung tâm. Khu vực táp lô được bổ sung các hoạt tiết ngôi sao 3 cánh cỡ nhỏ ở khu vực màn hình phụ (đã lược bỏ).
Yên ngựa là hộc giữ đồ, kèm đế giữ ly nước.
Hàng ghế sau rộng rãi với ghế bọc da Artico kèm lỗ thông hơi, có khả năng thoáng khí. Ở giữa hàng ghế là kệ để nước có thể gấp gọn, tích hợp bệ tì tay.
E 200 Avantgarde tiếp tục sở hữu động cơ M254 2.0L với công nghệ mild-hybrid, cho công suất 204 mã lực, mô men xoắn cực đại 320 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa ở 240 km/h.
Xe được bán với giá 2,449 tỷ đồng, thấp nhất dòng E-Class tại Việt Nam. Mẫu xe sẽ cạnh tranh cùng một số mẫu sedan hạng sang cùng tầm giá như Audi A6, A7, Volvo S90 hay BMW 5 Series.
