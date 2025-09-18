Có gì ở sedan PHEV Trung Quốc sắp ra mắt Việt Nam?

BYD Seal 5 sẽ là sedan cỡ C đầu tiên tại Việt Nam được trang bị hệ truyền động hybrid cắm sạc, chạy tối đa 1.200 km.

Trong nhóm xe hybrid, những dòng ôtô trang bị hệ truyền động hybrid cắm sạc (PHEV) được xem là bản phối hoàn hảo nhất giữa xe xăng với ôtô thuần điện.

Nhờ gói pin dung lượng lớn, các xe PHEV có thể vận hành thuần điện cả trăm km. Trong trường hợp chưa quen với việc cắm sạc, người dùng cũng chỉ cần đổ xăng và sử dụng xe PHEV như một mẫu ôtô trang bị động cơ đốt trong thông thường.

Thị trường xe PHEV ở Việt Nam từng rất hiếm lựa chọn ở phân khúc phổ thông. Sau khi các hãng xe Trung Quốc tham gia, nhiều mẫu PHEV phổ thông mới cũng xuất hiện và BYD Seal 5 sẽ là cái tên tiếp theo được giới thiệu đến khách Việt.

Sedan cỡ C duy nhất có PHEV

Theo thông tin do hãng cung cấp, BYD Seal 5 có chiều dài tổng thể 4.780 mm, khoảng cách giữa 2 trục bánh xe đạt 2.718 mm.

Như vậy, mẫu xe mới của thương hiệu ôtô Trung Quốc có chiều dài tổng thể trội hơn phần lớn đại diện khác trong phân khúc sedan cỡ C như Mazda3, Honda Civic, Hyundai Elantra, Kia K3 hay Toyota Corolla Altis. Tuy nhiên, chiều dài cơ sở của "tân binh" chỉ trội hơn Kia K3 và Toyota Corolla Altis.

Ngoại hình BYD Seal 5 dễ liên tưởng đến các mẫu ôtô thuần điện, đặc biệt tại khu vực lưới tản nhiệt phía đầu xe. Phía sau, mẫu sedan cỡ C lại mang nhiều nét tương đồng đàn anh BYD Seal đang bán tại Việt Nam.

Nội thất xe gọn gàng với màn hình trung tâm có thể xoay ngang dọc, cần số điện tử dạng núm xoay, phanh tay điện tử hay đế sạc không dây.

Mẫu sedan cỡ C được BYD trang bị 16 tính năng an toàn, bao gồm các công nghệ hỗ trợ lái và bảo vệ, chẳng hạn kiểm soát thân xe chủ động, phanh điện tử thông minh hay giám sát áp suất lốp, kiểm soát hành trình và hệ thống 6 túi khí.

Hệ truyền động PHEV với công nghệ DM-i Super Hybrid là điểm khác biệt chủ yếu giữa BYD Seal 5 với các mẫu xe cùng phân khúc sedan cỡ C tại Việt Nam.

BYD trang bị cho Seal 5 động cơ xăng 1.5L Xiaoyun kết hợp motor điện hiệu suất cao. Nhờ đó, mẫu sedan này đạt công suất đầu ra tối đa 200 mã lực, mô-men xoắn cực đại 300 Nm và có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 7,5 giây.

BYD cho biết Seal 5 có thể vận hành thuần điện trên quãng đường 120 km, còn phạm vi hoạt động kết hợp khi xăng đủ, pin đầy là 1.200 km.

BYD Seal 5 dự kiến ra mắt khách Việt vào tháng 10 tới đây, giá bán vẫn là ẩn số. Ở thị trường Thái Lan, BYD Seal 5 có giá 769.900 baht ở bản cao cấp nhất, tương đương khoảng 23.300 USD .

Khi về Việt Nam, BYD Seal 5 sẽ cạnh tranh cùng loạt đối thủ ở phân khúc sedan cỡ C, gồm Mazda3, Kia K3, Honda Civic, Hyundai Elantra và Toyota Corolla Altis.

Cơ hội của BYD Seal 5

Theo báo cáo doanh số do Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) công bố, Mazda3 đang là cái tên bán chạy nhất phân khúc sedan cỡ C.

Lượng tiêu thụ Mazda3 sau 8 tháng đạt 1.683 xe, tương đương trung bình hơn 210 xe/tháng. Tuy nhiên, cần lưu ý Mazda3 được bán tại Việt Nam gồm tổng cộng 6 phiên bản ở 2 biến thể sedan và hatchback, còn các đối thủ chỉ có tùy chọn sedan.

Mazda3 đang tạm dẫn đầu phân khúc sedan cỡ C tại Việt Nam. Ảnh: Thaco.

Kia K3 là cái tên đang "bám đuổi" Mazda3 trên bảng thống kê doanh số phân khúc sedan cỡ C. Doanh số 1.128 xe sau 8 tháng của Kia K3 cũng vượt trội các đối thủ còn lại như Honda Civic (460 xe), Hyundai Elantra (434 xe) hay Toyota Corolla Altis (181 xe).

Nhìn chung, sedan cỡ C tại Việt Nam không phải là nhóm xe chủ lực doanh số của các thương hiệu. Mazda3 bán tốt nhất nhưng doanh số lũy kế cũng chỉ dừng lại ở mốc xấp xỉ 1.700 xe, thấp hơn đáng kể so với lượng tiêu thụ gần 10.000 xe trong cùng kỳ mà Mazda CX-5 sở hữu.

Việc các hãng xe trang bị cho sedan cỡ C của mình những phiên bản động cơ đặc biệt cho thấy nhóm xe này chủ yếu đóng vai trò "khoe" công nghệ. Chẳng hạn, Honda Civic e:HEV RS là mẫu xe hybrid thứ hai của hãng tại Việt Nam, còn Hyundai Elantra N-Line thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình và động cơ Turbo khác biệt.

Honda Civic còn có biến thể hiệu năng cao Civic Type R, được bán với giá gần 3 tỷ đồng . Hyundai Elantra N từng được tiết lộ sẽ sớm ra mắt khách hàng Việt Nam, tuy nhiên chưa có giá bán chính thức.

Nhóm sedan cỡ C tại Việt Nam không phải là những mẫu xe chủ lực doanh số của các hãng. Ảnh minh họa: Phúc Hậu, TC Motor.

Giữa bức tranh toàn cảnh đó, BYD Seal 5 xuất hiện và bổ sung một tùy chọn hệ truyền động mới mẻ cho phân khúc sedan cỡ C tại Việt Nam. Khách Việt đã có Honda Civic hybrid, nhưng sự có mặt của hệ truyền động PHEV như Seal 5 là lần đầu tiên ở nhóm sedan cỡ trung này.

Sau khi không mấy thành công với ôtô thuần điện, BYD đang chọn các dòng xe PHEV làm "vũ khí" mới để chinh phục thị trường Việt Nam. BYD Seal 5 là cái tên tiếp theo sau BYD Sealion 6 được trang bị kiểu loại truyền động này, đồng thời nhắm vào phân khúc ôtô cỡ trung vốn nhận được khá nhiều sự quan tâm từ khách hàng.

Trước mắt, sự khác biệt nhờ hệ truyền động PHEV có thể giúp BYD Seal 5 thu hút sự chú ý ở thời điểm ra mắt. Ngoại hình xe được cho là sở hữu sự cân bằng giữa yếu tố sang trọng và tính thực dụng, có thể phù hợp với đa dạng nhóm khách hàng tại Việt Nam.

Giá bán có thể sẽ là yếu tố quyết định thành/bại của BYD Seal 5 tại Việt Nam. Dù một mẫu xe PHEV sẽ khó sở hữu giá bán cạnh tranh so với ôtô động cơ thuần xăng đồng hạng, khách hàng Việt hẳn sẽ kỳ vọng một mức giá tốt khi BYD Seal 5 chính thức ra mắt.

Hiện, Mazda3 bản sedan có giá 599-739 triệu đồng. Kia K3 có giá 584-689 triệu đồng, Honda Civic được bán với giá 789-999 triệu đồng. Các phiên bản Hyundai Elantra có giá 579-769 triệu đồng, còn Toyota Corolla Altis hiện có giá 725-870 triệu đồng.

Nhìn chung, BYD Seal 5 khi tham gia thị trường ôtô Việt Nam sẽ không gặp phải những băn khoăn về trạm sạc công cộng từ khách hàng. Tuy nhiên, giá bán sẽ là yếu tố quyết định khả năng thành công của mẫu xe này, bởi định kiến khách hàng về ôtô của một thương hiệu Trung Quốc vẫn còn, bên cạnh những băn khoăn về độ bền bỉ, chi phí bảo dưỡng của hệ truyền động PHEV.