Có gì ở trường tư mà phụ huynh chi cả trăm triệu cho con theo học?

Học phí đắt đỏ, kèm theo đủ loại phí nhưng nhiều gia đình vẫn sẵn sàng chi tiền để con theo học suốt nhiều năm.

Nhiều gia đình sẵn sàng chi số tiền lớn cho con theo học trường tư thục. Ảnh minh họa: SenTia School.

"Học phí, phí đăng ký tuyển sinh, ăn bán trú, đồng phục, đồ dùng học tập, xe đưa đón..., tính hết các khoản cũng phải hơn 100 triệu đồng mỗi năm. Đó là chưa kể phí hoạt động trải nghiệm hoặc cho con đi trại hè do trường tổ chức".

Khi được hỏi về chi phí hàng năm khi cho con theo học trường tư thục tại Hà Nội, chị Thu Hương, phụ huynh có con đang học lớp 3, liệt kê loạt khoản phí lớn nhỏ cần đóng. Dù học phí đắt đỏ, chiếm kha khá thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng, chị Hương vẫn cho rằng đây là khoản đầu tư xứng đáng dành cho con.

Thấy đáng tiền

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Hương cho biết khi con chuẩn bị lên lớp 1, vợ chồng chị “chốt” cho con học trường tư vì muốn con có môi trường học tập tốt, sĩ số lớp vừa phải để có không gian học thoải mái, được giáo viên kèm cặp sát sao.

Tại nơi con chị Hương theo học, học phí hệ chuẩn là gần 70 triệu đồng/năm học. Nếu đóng học phí trước cả năm, phụ huynh sẽ được chiết khấu 5% và sẽ được ưu đãi nếu gia đình cho 2 con học cùng trường. Ngoài học phí cố định, mỗi trẻ còn có thêm một số khoản như phí đăng ký tuyển sinh (hơn 2,2 triệu đồng), dịch vụ bán trú (hơn 17 triệu đồng), đồng phục (hơn 1 triệu đồng), xe buýt đưa đón (khoảng 15-17 triệu đồng).

Với mức học phí này, chị Hương đánh giá con có những trải nghiệm học tập khá tốt, đúng với kỳ vọng của gia đình. Ngoài ra, người mẹ cũng mong rằng con mình được vui chơi, học tập cùng những người bạn “chung chí hướng”, từ đó có thêm động lực để phát triển bản thân và định hình thái độ, tư duy sống phù hợp.

Trong khi đó, khi quyết định cho con theo học tại Hệ thống Trường Phổ thông FPT, vợ chồng chị Phạm Trang (sống tại Hà Nội), thích việc nhà trường chú trọng đào tạo kỹ năng và định hướng nghề nghiệp cho trẻ, nên muốn các con được tiếp cận môi trường đó từ sớm.

Với chị Trang, ngôi trường mà 2 con (con lớp học lớp 4, con út học lớp 2) đang theo học hiện tại là môi trường “đáng tiền” ở khâu đầu tư cơ sở vật chất và công nghệ hỗ trợ học tập. Học sinh được sử dụng các thiết bị hiện đại, phòng học đa chức năng và không gian mở phục vụ học nhóm, đặc biệt là sự phản hồi kịp thời từ giáo viên về tình hình học tập của con, giúp phụ huynh yên tâm.

Với chương trình tiếng Anh, chị Trang nhận xét con hứng thú với chương trình học và tiến bộ nhanh. Đây cũng là một trong những yếu tố để gia đình chị Trang chi khoản tiền lớn cho việc học của con.

Hai con của chị Trang đều theo học tại trường tư thục. Ảnh: NVCC.

Cần tính đường dài

Khi đề cập đến học phí trường tư, các phụ huynh vẫn thường nhận xét là "đắt đỏ". Trong năm học 2025-2026, mức thu tại các trường tư có thể lên đến mức cao nhất gần 900 triệu đồng/năm.

Ví dụ, trường Dwight Hà Nội thu học phí lớp 10 năm học 2025-2026 là 891,5 triệu đồng. Hay tại trường Phổ thông liên cấp Olympia (quận Nam Từ Liêm), mức học phí trường đặt ra là 220 triệu đồng/năm học đối với chương trình song ngữ; chương trình song bằng quốc tế là 337,5 triệu đồng/năm học; chương trình tích hợp Việt Nam - Mỹ là 585,7 triệu đồng/năm học; chương trình Tú tài quốc tế IB là 597,5 triệu đồng.

Ngoài học phí, các khoản phí thường thấy tại trường tư thục là phí giữ chỗ, phí đăng ký tuyển sinh, phí bán trú, phí xe bus đưa đón và các khoản chi tiêu cho hoạt động ngoại khóa, trại hè. Giữ chỗ là khoản phí thường thấy tại các trường "hot", dao động trong khoảng 5-25 triệu đồng, để các gia đình giữ suất học cho con.

Dù đắt, số liệu vẫn cho thấy một lượng lớn các gia đình lựa chọn cho con học trường tư. Trong năm học 2023-2024, cả nước có 23,2 triệu học sinh, trong đó số học sinh theo học tại các trường ngoài công lập là 1,7 triệu em. Theo từng năm, số trường tư, học sinh theo học trường tư có dấu hiệu tăng.

Ví dụ, riêng tại Hà Nội, đến năm học 2024-2025, toàn thành phố có 604 trường tư thục, tăng 13 trường so với năm trước. Tổng số học sinh là hơn 333.000 em, tăng khoảng 10.000 học sinh. Xét về tỷ lệ, các trường thuộc khối tư thục chiếm khoảng 20,7% còn số học sinh chiếm khoảng 15,1%.

Là một trong những gia đình chọn cho con học trường tư, chị Trang chấp nhận đóng học phí mỗi kỳ khoảng 30 triệu đồng, chưa bao gồm các khoản phí khác. Như vậy, trong một năm học, gia đình chị cần chi hơn 120 triệu đồng cho 2 con theo học trường tư.

Dù đánh giá cao trường tư, chị Trang vẫn thận trọng với kế hoạch tài chính bởi cho con học trường tư là một khoản đầu tư dài hạn. Người mẹ dự định cho con học ở trường hiện tại đến hết cấp 2, sau đó xem xét tiếp. Nếu không đảm bảo được tài chính, gia đình chị sẽ cho con chuyển về trường công.

Chị Thu Hương cũng bày tỏ quan điểm tương tự. Người mẹ nói rằng học trường tư là cả một chặng đường dài, học phí càng cao thì cha mẹ càng phải tính kỹ cho con.

Hiện tại, thu nhập của vợ chồng chị Hương vẫn đủ “khỏe” để lo cho con theo học môi trường tư thục và có thêm một khoản dự trữ để đề phòng các tình huống bất ngờ.

Chị nói rằng nếu sau này kinh tế không còn vững, chị vẫn sẽ cố cho con học trường tư, tình huống xấu nhất là chuyển sang một trường khác có mức học phí thấp hơn. Gia đình chị không tính cho con học trường công vì sợ con thay đổi môi trường sẽ ảnh hưởng tinh thần học tập.