Có gì trong 'Siro ăn ngon' giả của Gia đình Hải Sen?

Sản phẩm từng được quảng cáo rầm rộ là giải pháp cho trẻ biếng ăn, nhưng kết quả giám định cho thấy hàm lượng vi chất không đạt như công bố và bị xác định là hàng giả.

Chủ kênh Gia đình Hải Sen từng gây tranh cãi với loạt clip câu kéo người xem để quảng cáo, bán hàng. Ảnh: Gia đình Hải Sen/Facebook.

Trên kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" có 2,6 triệu follow, sản phẩm này được quảng cáo rầm rộ với công dụng giúp trẻ ăn ngon, tăng sức đề kháng, nhưng kết quả giám định cho thấy hàm lượng các vi chất chính chỉ đạt dưới 70% so với công bố, bị xếp vào nhóm hàng giả theo quy định pháp luật.

Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam hai cá nhân liên quan đến việc phân phối sản phẩm này, bao gồm Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé và TikToker sở hữu kênh “Gia đình Hải Sen”.

Từ sản phẩm “cứu tinh cho trẻ biếng ăn” đến hàng giả

Trên mạng xã hội, “Siro ăn ngon Hải Bé” từng được xem là một trong những sản phẩm “quốc dân” dành cho trẻ biếng ăn. Chỉ cần vài cú lướt TikTok, người dùng dễ dàng bắt gặp video của kênh “Gia đình Hải Sen”, nơi Lê Văn Hải (người sáng lập) thường xuyên xuất hiện cùng vợ con, chia sẻ hành trình nuôi con khỏe mạnh nhờ sử dụng siro này.

Trong nhiều video quảng cáo, Lê Văn Hải còn cho con gái mình trực tiếp uống sản phẩm để tăng độ uy tín.

"Đây là siro ăn ngon Hải Bé, bổ sung kẽm, vitamin C, B1, B5, B6, B2,... giúp bé ăn ngon hơn, hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn và tăng sức đề kháng. Giá 160.000 đồng một hộp 30 gói", anh giới thiệu, khẳng định sản phẩm hiệu quả với trẻ lười ăn, dùng được cho trẻ từ 1 tuổi trở lên. Giá bán trung bình trên thị trường khoảng 160.000 đồng/hộp.

Trước khi bị xác định là hàng giả, "Siro ăn ngon Hải bé" đã ra hơn 100.000 sản phẩm thông qua các nền tảng mạng xã hội, với doanh thu hàng chục tỷ đồng.

Dưới các video quảng cáo, nhiều phụ huynh để lại bình luận tiêu cực về hiệu quả sản phẩm. Một số ý kiến cho rằng con họ vẫn lười ăn, không cải thiện rõ rệt sau thời gian sử dụng.

Chủ kênh TikTok Gia đình Hải Sen sử dụng hình ảnh con để quảng cáo siro cho trẻ em. Ảnh: Giadinhhaisen/Tiktok.

Kết quả giám định do Công an tỉnh Ninh Bình công bố đã “lật mặt” sản phẩm. Theo đó, các thành phần chính tạo nên công dụng của sản phẩm gồm vitamin A, canxi và vitamin C đều chỉ đạt dưới 70% so với công bố trên nhãn. Căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ, “Siro ăn ngon Hải Bé” bị xác định là hàng giả, không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Công ty TNHH Hải Bé có trụ sở tại thôn Thành Tây, xã Văn Phú, huyện Nho Quan, do Trần Đại Phúc làm giám đốc. Trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng còn phát hiện công ty này kinh doanh mỹ phẩm và thực phẩm chức năng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Từ năm 2024 đến nay, công ty này đã tiêu thụ tổng cộng hơn 800.000 sản phẩm thông qua các nền tảng trực tuyến như TikTok Shop, Facebook và Shopee.

Ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Đại Phúc và Lê Văn Hải. Cả hai bị điều tra về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo khoản 1 Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hệ lụy gì khi dùng hàng giả cho trẻ nhỏ?

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ThS.BS Bùi Thị Duyên, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM), nhận định việc sử dụng các sản phẩm bổ sung vi chất cần thận trọng, nhất là với trẻ em. Theo bà, nhiều người lầm tưởng siro ăn ngon chỉ là thực phẩm nên có thể dùng tùy ý, nhưng thực chất đây là nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoặc thậm chí gần như thuốc bổ, tùy theo thành phần cụ thể.

"Dù thuộc nhóm nào, nguyên tắc đầu tiên là phải sử dụng đúng bệnh, đúng liều. Việc tự ý cho trẻ dùng sản phẩm bổ sung vi chất, chỉ vì nghe quảng cáo, là một sai lầm phổ biến nhưng tiềm ẩn nhiều hệ lụy sức khỏe", bác sĩ Duyên nhấn mạnh.

Cụ thể, nếu trẻ không thực sự thiếu vi chất mà vẫn được bổ sung trong thời gian dài, có thể dẫn đến tình trạng dư thừa, nhất là với các vitamin tan trong chất béo như A và D. Ví dụ, thừa vitamin A có thể gây tổn thương gan, rối loạn phát triển xương; thừa vitamin D ảnh hưởng đến thận, làm rối loạn canxi máu.

Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra kho hàng của Công ty TNHH Hải Sen. Ảnh: CACC.

Ngược lại, trong trường hợp trẻ có thiếu vi chất thật sự, nhưng sản phẩm lại không cung cấp đủ như công bố, hiệu quả cải thiện sức khỏe gần như bằng không. Bác sĩ Duyên cũng lưu ý, với những sản phẩm bị làm giả hoặc không đạt chất lượng, người tiêu dùng không thể biết trong đó có chứa phụ gia, tạp chất hay chất cấm nào khác.

"Nếu sản phẩm không đảm bảo, không chỉ làm trẻ không khỏe lên mà còn có thể ảnh hưởng gan, thận, hệ tiêu hóa và sự phát triển lâu dài. Phụ huynh cần đưa trẻ đi khám để có đánh giá chính xác và sử dụng sản phẩm theo chỉ định chuyên môn", bác sĩ Duyên nói thêm.

Vụ việc của “Gia đình Hải Sen” một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự thiếu kiểm soát trong hoạt động quảng cáo thực phẩm chức năng trên mạng xã hội. Những người nổi tiếng hoặc có sức ảnh hưởng như Lê Văn Hải với hàng triệu lượt theo dõi, có thể dễ dàng thuyết phục người tiêu dùng mà không cần qua kiểm chứng khoa học hay quy trình dược lý nào.

Trên thực tế, hàng trăm sản phẩm bổ sung vi chất hiện nay được tung ra thị trường dưới hình thức siro, cốm, viên ngậm… với các lời hứa hẹn cải thiện ăn uống, giúp bé phát triển trí não, tăng chiều cao. Không ít trong số đó chỉ có “vỏ ngoài bắt mắt” mà chất lượng bên trong lại không được kiểm nghiệm độc lập.