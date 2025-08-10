Có gì trong tour du lịch 8 ngày từ Nga đến Triều Tiên?

Du khách quốc tế sắp có thêm lựa chọn mới khi công ty lữ hành Nga giới thiệu tour nghỉ dưỡng tại bãi biển Kalma, điểm đến vừa mở cửa ở Triều Tiên.

Cảnh khu nghỉ dưỡng Kalma sức chứa 20.000 khách từ trên cao. Ảnh: KCNA.

Theo thông báo trên trang web của Vostok Intur (công ty du lịch của Nga chuyên tuyến Triều Tiên), từ ngày 25/8 đến 1/9, đơn vị sẽ tổ chức tour 7 đêm, 8 ngày tới khu nghỉ dưỡng Kalma, một điểm du lịch biển mới khai trương tại thành phố Wonsan. Đây là một trong những động thái khởi động lại hoạt động đón khách quốc tế của Triều Tiên sau thời gian ngừng nhập cảnh bất ngờ hồi tháng 7, theo Yonhap.

Lịch trình tour bắt đầu bằng chuyến xe buýt từ Vladivostok tới Ga Khasan (Nga), tiếp đó du khách sẽ di chuyển bằng tàu hỏa, nhập cảnh Triều Tiên qua ga sông Tumen trước khi tới khu nghỉ dưỡng. Gói dịch vụ bao gồm lưu trú tại khách sạn 4 sao, toàn bộ bữa ăn và hướng dẫn viên nói tiếng Nga.

Du khách Nga chi 2.000 USD cho tour du lịch tại khu nghỉ dưỡng bãi biển Wonsan-Kalma ở Triều Tiên, hồi tháng 7. Ảnh: Anastasiya Samsonova.

Giá tour cho nhóm từ 3 đến 5 người là 1.250 USD mỗi khách, cộng thêm 20.000 rúp (khoảng 250 USD ), nâng tổng chi phí lên khoảng 1.500 USD /người. Nhóm đông hơn sẽ được giảm giá. Vostok Intur giới thiệu đây là cơ hội hiếm có để khám phá văn hóa và lịch sử Triều Tiên, vốn ít chịu ảnh hưởng của phương Tây.

Khu nghỉ dưỡng bãi biển Kalma chính thức mở cửa ngày 1/7. Tuy nhiên, chỉ hơn 2 tuần sau, Triều Tiên đột ngột ngừng tiếp nhận khách nước ngoài, khiến dư luận quốc tế suy đoán rằng việc tạm dừng nhằm khắc phục những thiếu sót trong quá trình vận hành thử nghiệm.

Trước đó, “siêu resort” này từng được quảng bá rầm rộ như một dự án trọng điểm của Triều Tiên, với quy mô bãi biển dài khoảng 5 km, sức chứa 20.000 khách và hàng loạt tiện ích hiện đại như khách sạn bốn sao, nhà hàng, công viên nước và khu thể thao.