Cô giáo AI xuất hiện tại triển lãm thành tựu đất nước

Robot lớp học, cô giáo AI là một số giải pháp giáo dục thông minh được giới thiệu tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước.

Trong không gian “Kiến tạo phát triển”, một trong sáu không gian trưng bày lớn của Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, hệ sinh thái giải pháp công nghệ giáo dục do Tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG) giới thiệu đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan, từ học sinh - sinh viên đến các chuyên gia và nhà quản lý.

Theo thông tin từ tập đoàn, các giải pháp giáo dục thông minh được xây dựng trên nền tảng vững chắc, bao gồm:

Nền tảng dữ liệu giáo dục quốc gia hoạt động như một “siêu nhà máy” tri thức. Dữ liệu thô từ các nguồn liên quan được thu thập, chuẩn hóa và phân tích để tạo ra các sản phẩm trí tuệ. Nền tảng này giúp khắc phục tình trạng phân tán dữ liệu và mở ra mô hình quản trị dựa trên bằng chứng (evidence-based governance).

Robot lớp học hỗ trợ giáo viên giảng dạy, quản lý lớp, theo dõi tiến trình học tập và cung cấp dữ liệu tức thời để điều chỉnh phương pháp dạy học.

Cô giáo AI đồng hành cùng từng học sinh, đưa ra gợi ý cá nhân hóa và nâng cao khả năng tự học.

Các giải pháp công nghệ trong giáo dục được giới thiệu tại triển lãm. Ảnh: BTC.

Theo NHG, các giải pháp kết hợp này giúp thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền, đảm bảo mọi học sinh đều được tiếp cận nền giáo dục thông minh và công bằng.

“Chúng tôi tin rằng nền giáo dục Việt Nam sẽ bước sang một kỷ nguyên mới, nơi dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và công nghệ đóng vai trò là động lực phát triển, nhưng vẫn giữ vững giá trị nhân văn và tinh thần công bằng trong giáo dục”, ông Phạm Anh Tuấn, Giám đốc phân tích dữ liệu Veron - công ty công nghệ trực thuộc NHG, nhìn nhận.