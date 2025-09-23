Cô giáo mầm non bỏ phố, lên vùng cao dạy học sau 1 chuyến du lịch

Tháng 7 năm nay, Thanh Nga (23 tuổi, quê Thái Nguyên) trở thành giáo viên tại điểm trường vùng cao Tả Chả Lảng, đúng như nguyện vọng của cô 3 năm trước.

Thanh Nga từ lâu đã có mong muốn được dạy học ở điểm trường vùng cao.

Trong một chuyến du lịch Hà Giang (hiện là tỉnh Tuyên Quang) cách đây 3 năm, Đàm Thị Thanh Nga (23 tuổi), khi đó đang là sinh viên Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, đã bị thu hút đặc biệt bởi cảnh sắc, không khí và đặc biệt là con người nơi đây.

Cảm giác quyến luyến với những đứa trẻ ngoan ngoãn, thương các em phải ăn mặc mỏng manh giữa trời rét khiến Thanh Nga suy nghĩ rất nhiều và mong muốn ra trường sẽ có cơ hội lên vùng đất này công tác. Tháng 7 năm nay, cô đã đạt được nguyện vọng khi trở thành giáo viên mầm non tại điểm trường Tả Chả Lảng, thuộc trường mầm non Sủng Trà.

Quyết định bỏ phố, lựa chọn lên một trong những vùng khó khăn nhất nơi địa đầu Tổ quốc, Thanh Nga đã trải qua những vất vả. "Và tôi cũng nhận lại rất nhiều thứ. Nhìn thấy các bạn nhỏ vất vả đến thế nhưng vẫn muốn đến lớp, thấy nụ cười của các con khi được học được ăn no cũng là một phần động lực rất lớn để tôi tiếp tục gắn bó ở nơi này", cô giáo trẻ nói với Tri Thức - Znews.

Tự học tiếng Mông để giao tiếp với học trò

Ngày đầu nhận điểm trường, Thanh Nga đã bất ngờ khi nhìn thấy ngôi trường đơn sơ, thiếu thốn đủ bề, những phòng học cũ và tường đã tróc sơn. Cô không nghĩ vẫn còn những nơi khó khăn đến vậy, trong lòng càng dâng lên cảm xúc yêu thương các em.

Trong lớp, chiếc tủ thuốc bị hỏng cánh cửa là món đồ mới và đẹp nhất. Muốn dán tường để trông giống lớp học hơn một chút nhưng chỉ có một lọ keo, cô giáo loay hoay pha thêm với cháo và nước nóng mới đủ dùng.

Không nhà vệ sinh, các cô đôi khi cố nhịn vệ sinh từ sáng đến chiều. Cô giáo cũng trở thành người "cấp phẩm", mỗi sáng kiêm nhiệm vụ chở theo thực phẩm từ ngoài huyện vào điểm trường để các cô nuôi nấu cơm cho học sinh. Trong trường không có điện, các cô lại chở cả nồi đi cắm nhờ ở nhà dân.

Dù gặp nhiều khó khăn, cô giáo trẻ đã học được cách thích nghi với cuộc sống ở điểm trường vùng cao.

"Thiếu thốn, đường xa không phải cái khó lớn nhất đối với tôi. Thử thách lớn nhất khi bắt đầu chính là các học trò ở đây 100% là người Mông hoặc dân tộc thiểu số khác, các bé chưa biết nói tiếng Kinh nên cô trò không thể giao tiếp. Tôi đã tự học thêm tiếng Mông để nói chuyện với các bé", Thanh Nga kể.

May mắn, cùng điểm trường còn có những cô giáo khác đã dạy ở đây từ trước, dạy thêm cho Nga cách giao tiếp với các em. Sau 2 tháng, cô đã học được những câu, từ cơ bản trong tiếng Mông và có thể kết nối với học trò.

"Tôi cũng dạy các bé được một số từ tiếng Kinh nên các bé hiểu phần nào lời cô dạy. Lúc nào thấy giao tiếp bằng ngôn từ khó quá, tôi lại dùng cử chỉ để trao đổi", cô chia sẻ.

Hiện tại, cô giáo quê Thái Nguyên đã dần quen với cuộc sống và văn hóa ở vùng đất mới. Với tinh thần yêu học trò và nhiệt huyết tuổi trẻ, cô không nề hà những khó khăn.

Hy vọng gắn bó

Vượt qua những trở ngại, Thanh Nga nói rằng điều quý giá cô nhận lại được chính là nụ cười, niềm vui và tinh thần hiếu học của những đứa trẻ. Lớp cô phụ trách có 34 học trò, từ 3 đến 5 tuổi và có những cặp là anh chị em ruột của nhau.

"Kỷ niệm tôi nhớ nhất là khi một em bé khóc, anh ruột của bé dỗ dành em rằng 'Đừng khóc nữa em, hôm nay được ăn cơm gạo rồi'. Thực sự, nhiều đứa trẻ chăm đến lớp cũng vì được ăn no. Khoảnh khắc ấy càng khiến tôi muốn ở lại, gắn bó với nơi này", cô giáo trẻ xúc động nhớ lại.

Dù lớp học khá đông, cũng là "thử thách" đối với một giáo viên chưa có nhiều kinh nghiệm, song Thanh Nga hạnh phúc khi thấy các bé đều ngoan ngoãn. Nhiều hôm, bố mẹ đi làm sớm nhưng cô chưa đến, các con vẫn ngồi ngoan chờ ở cửa lớp. Có lúc, cô ấm lòng khi học trò mang tặng mấy quả trứng gà nhà.

Cô giáo trẻ hy vọng gắn bó lâu dài với điểm trường vùng cao.

Thanh Nga cũng thừa nhận với trẻ mầm non, giáo viên cần phải có nhiều sự kiên nhẫn và dịu dàng hơn. "Với tôi, điều quan trọng nhất để có thể theo đuổi được con đường này là sự đam mê, yêu thương trẻ. Đặc biệt, khi dạy ở một nơi khó khăn như tôi đang công tác, bản thân càng phải cố gắng hơn nhiều lần để có thể hoàn thiện", cô tâm sự.

Hiện tại, Thanh Nga muốn gắn bó lâu dài ở vùng cao này. Cô giáo trẻ nói rằng gia đình không hoàn toàn ủng hộ khi cô lên dạy học vùng cao vì lo cô đi xa, vất vả, vẫn hy vọng cô tìm được một chỗ làm gần nhà hơn. Tuy nhiên, khi đã quyết định lên điểm trường, cô đã có sự cân nhắc kỹ và hy vọng gắn bó, được góp phần hỗ trợ các em nhỏ.

"Tôi cũng hy vọng rằng những bạn trẻ có mong muốn gắn bó ở những nơi khó khăn như nơi đây hãy cứ dũng cảm đối mặt với thử thách, hãy xem đó là hành trang kinh nghiệm sau này. Đó là hành trình mà ít nhất chúng ta giúp đỡ được những hoàn cảnh khó khăn hơn ngoài kia", Thanh Nga nhắn nhủ.