Cơ hội săn tour giảm giá tới 5 triệu đồng

Các tour giảm giá sốc của BenThanh Tourist đang dần bán hết. Du khách cần quyết định chốt tour nhanh để hưởng giá ưu đãi tốt nhất. Số lượng tour khuyến mãi có hạn.

Ngày hội Du lịch TP.HCM 2025 chính thức khép lại trong ngày 6/4. Đây là cơ hội cuối để du khách ghé thăm gian hàng BenThanh Tourist săn tour du lịch giảm giá lớn tới 5 triệu đồng cùng loạt quà tặng miễn phí. Chương trình dành riêng cho du khách mua tour tại hội chợ.

Chùm tour giảm giá sâu

Tham gia Ngày hội Du lịch TP.HCM 2025, BenThanh Tourist tung khuyến mãi “Tour đỉnh nóc, giá cực sốc” thu hút hàng nghìn lượt khách ghé thăm gian hàng để bắt cơ hội săn các tour với mức ưu đãi hấp dẫn.

Chương trình giảm giá sốc hấp dẫn du khách đến với gian hàng BenThanh Tourist.

Các tour châu Âu giảm giá trực tiếp 5 triệu đồng/khách, giá còn từ 67,99 triệu đồng. Các tour Australia, Mỹ giảm 3 triệu đồng, giá còn từ 45,99 triệu đồng (Australia) và 93,99 triệu đồng (Mỹ).

Các tour Đông Bắc Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong, Đài Loan… và tour Singapore giảm trực tiếp 2 triệu đồng/khách. Theo đó, các tour Nhật Bản giá còn từ 29,99 triệu đồng, tour Hàn Quốc còn từ 13,99 triệu đồng, tour Hong Kong còn từ 15,99 triệu đồng, tour Đài Loan còn từ 12,99 triệu đồng và tour Singapore còn từ 10,99 triệu đồng.

Tương tự, các tour du lịch nội địa tuyến miền Bắc và miền Trung giảm giá 1 triệu đồng/khách, giá còn từ 9,19 triệu đồng (miền Bắc) và 5,99 triệu đồng (miền Trung).

Gần 300 tour du lịch giá tiết kiệm

Bên cạnh loạt tour “giảm giá sốc”, BenThanh Tourist còn mang tới gần 300 tour du lịch trong và ngoài nước được áp dụng mức giá tiết kiệm hơn hẳn so với ngày thường.

Duy nhất tại Ngày hội du lịch TP.HCM 2025, các tour du lịch nước ngoài sẽ được áp dụng mức giảm từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng; các tour du lịch trong nước được giảm 100.000-200.000 đồng.

Du khách tham khảo tour khuyến mãi tại gian hàng.

Đặc biệt, khách hàng mua tour du lịch bất kỳ và thanh toán 100% giá trị tour còn được tặng ngẫu nhiên một phần quà du lịch từ BenThanh Tourist như voucher du lịch Singapore trị giá 2 triệu đồng, voucher du lịch trị giá 1 triệu đồng, voucher 1 đêm phòng khách sạn Viễn Đông (275A Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM), vali kéo, túi xách du lịch… Khách mua tour Hàn Quốc được tặng gối cổ du lịch từ Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO); các tour có thêm tuyến điểm Jeju được tặng “mũ quýt Jeju” xinh xắn từ Cục Xúc tiến Du lịch Jeju (JTO). Số lượng quà tặng có hạn.

Ưu đãi hấp dẫn từ khách sạn Viễn Đông

Dịp này, khách sạn Viễn Đông trực thuộc BenThanh Tourist cũng triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho du khách tại hội chợ. Khi mua 10 vé buffet chay khách sạn Viễn Đông, khách được tặng thêm 2 vé cùng một túi canvas.

Buffet chay khách sạn Viễn Đông hút khách nhờ khuyến mãi hấp dẫn.

Khách đặt tiệc tổ chức vào các ngày từ 3/4 đến 30/9 với 30 khách trở lên, khách sạn sẽ miễn phí dịch vụ thiết kế backdrop (màn hình LED) theo chủ đề tiệc, hoa tươi trang trí bàn tiệc và tặng kèm một bánh kem. Khách hàng đặt phòng hội nghị tổ chức trong các ngày từ 3/4 đến 30/9 với số lượng từ 50 khách trở lên được tham gia chương trình “Ưu đãi trọn gói phòng hội nghị” với giá từ hơn 300.000 đồng/khách/buổi. Gói dịch vụ đã bao gồm tiệc trà (tea break), trang thiết bị âm thanh, máy chiếu phục vụ sự kiện cùng bữa trưa với thực đơn hấp dẫn.

Chơi game nhận quà miễn phí

Khách hàng tham gia chương trình “Đố vui trúng thưởng” do BenThanh Tourist tổ chức tại gian hàng công ty, trả lời các câu đố du lịch được tặng ngay nhiều vật dụng tiện ích như túi du lịch gấp gọn, dù du lịch, bình giữ nhiệt, gối cổ… đến từ BenThanh Tourist, STB, KTO và JTO.

Du khách hào hứng tham gia đố vui nhận quà du lịch.

Ngoài ra, khách hàng thực hiện các tương tác trên kênh mạng xã hội theo hướng dẫn của BenThanh Tourist còn nhận được một chân dung tò he do đích thân Lê Xuân Tùng - nghệ nhân đầu tiên tại Việt Nam đưa bộ môn nghệ thuật truyền thống dân gian nặn tò he lên sân khấu - thực hiện.

Các hoạt động khuyến mãi nêu trên chỉ áp dụng duy tại gian hàng BenThanh Tourist trong Ngày hội Du lịch TP.HCM 2025 (Công viên 23/9, đường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM). Chương trình có hiệu lực đến hết ngày 6/4. Số lượng tour, quà tặng khuyến mãi có hạn. Không áp dụng gộp 2 chương trình giảm giá cùng lúc.