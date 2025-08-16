'Cỗ máy' tạo video trăm triệu view của MrBeast

Từ khâu lên ý tưởng đến quay phim và hậu kỳ, cách đội ngũ của MrBeast tạo ra một sản phẩm YouTube không khác nào quy trình ở Hollywood.

MrBeast (phải) được mệnh danh là "vua YouTube" khi sở hữu kênh có 400 triệu lượt theo dõi.

“YouTuber số 1 thế giới” MrBeast (tên thật: Jimmy Donaldson) nổi tiếng với các video được biến thành màn trình diễn ngoạn mục: chôn sống chính mình, tổ chức thử thách bền bỉ cho hàng trăm người, thậm chí cho một đoàn tàu lao vào hố khổng lồ để làm “thí nghiệm”. Tất cả đều nhằm tạo ra nội dung lan truyền trên mạng xã hội.

Với hơn 400 triệu người đăng ký kênh chính, 473 triệu USD doanh thu năm ngoái từ các mảng kinh doanh và một show thực tế trên Amazon Prime Video, MrBeast đang ở một “đẳng cấp” riêng.

Để tìm hiểu quá trình tạo ra một video MrBeast (nhiều trong số đó được quay tại quê nhà Greenville, Bắc Carolina, Mỹ), Business Insider phỏng vấn 9 cựu nhân viên của anh và đọc một cuốn “cẩm nang sản xuất” nội bộ được tạo ra vài năm trước khi đội ngũ bắt đầu mở rộng.

Kết quả là một bức tranh về dây chuyền sản xuất nội dung quy mô lớn, vừa giống Hollywood truyền thống, vừa có nhịp độ nhanh và đôi khi hỗn loạn hơn.

MrBeast không muốn mình là “ông chủ studio kiểu cũ” và thường từ chối những ý tưởng mang tính truyền thông truyền thống. Ví dụ trước đây, công ty của anh gọi những người hỗ trợ sản xuất là “bạn của bạn bè” thay vì “trợ lý sản xuất”. Tuy nhiên, ở khía cạnh khác, anh cũng giống các nhà sản xuất phim lớn khi sẵn sàng “khai tử” một dự án dù đã đầu tư hàng nghìn USD nếu chất lượng chưa đạt chuẩn.

Những người sẵn sàng chuyển đến Greenville làm việc cho “YouTuber số 1 thế giới” sẽ nhận được mức lương cạnh tranh và cơ hội làm việc hiếm có. “Rất nhiều người từ ngành phim và truyền hình bỏ hết mọi thứ để đến Greenville làm cho Beast”, một cựu nhân viên nói.

MrBeast gần đây đã bổ sung "nút quái vật" vào bộ sưu tập nút "YouTube play" anh nhận được trong suốt sự nghiệp.

Bước 1: "Nhà máy" ý tưởng

MrBeast rất coi trọng khâu động não. Anh có hẳn một đội “sản xuất ý tưởng” chuyên xây dựng kho ý tưởng video tiềm năng. Quy trình bắt đầu từ tiêu đề và ảnh bìa. Đội này nghiên cứu xu hướng, từ khóa và những chủ đề đang hot trên YouTube. Tất cả ý tưởng được phác thảo, đưa vào cơ sở dữ liệu, rồi chọn ra những cái hay nhất để trình bày với MrBeast và nhóm lãnh đạo sáng tạo. Hàng trăm ý tưởng được lưu lại, nhưng phần lớn sẽ bị loại.

Một cựu nhân viên ví đội này như “phòng thí nghiệm nội dung”: “Nếu nghĩ đủ nhiều ý tưởng, kiểu gì cũng sẽ có vài ý tưởng trúng đích để tạo video viral”.

Quy trình này khá giống giai đoạn phát triển dự án của Hollywood: biên kịch và tài năng đến gặp giám đốc kênh để trình bày và thuyết phục.

Nếu MrBeast dùng từ “cringe” (gượng gạo, phản cảm” để nhận xét một ý tưởng hay video, gần như nó sẽ bị “khai tử” ngay lập tức. “Anh ấy hiểu rõ hơn ai hết điều gì có thể gây phản ứng tiêu cực từ hàng triệu fan. Nếu anh ấy không tin tưởng, thì ý tưởng đó sẽ không bao giờ thành công”, một cựu nhân viên của “vua Internet” chia sẻ.

Bước 2: Khả thi hay không?

Nếu MrBeast duyệt, ý tưởng sẽ được chuyển sang nhóm nhà sản xuất sáng tạo để tính toán chi phí và tính khả thi.

Nếu quá tham vọng, như kế hoạch đưa MrBeast lên vũ trụ, nó sẽ bị loại hoặc “đắp chiếu”. Nhưng nhân sự luôn cố gắng không giết chết ý tưởng quá sớm. Trong cuốn cẩm nang sản xuất, MrBeast từng viết: “Đừng dừng lại chỉ vì một người nói ‘không’. Chỉ dừng khi mọi khả năng đã được thử”.

Ở Beast Industries, “không” chính là từ tối kỵ.

"Vua YouTube" tổ chức chương trình trò chơi truyền hình thực tế "Beast Games" cho hàng trăm người chơi với giải thưởng chục triệu USD nếu chiến thắng.

Nếu được duyệt và cấp ngân sách, một hoặc nhiều nhà sản xuất sẽ chịu trách nhiệm điều phối: từ dựng bối cảnh, tuyển diễn viên, đến đảm bảo mọi thứ bám sát ý tưởng ban đầu. Nhiều video có thể huy động cả chục nhà sản xuất tùy độ phức tạp.

Nhà sản xuất tại Beast phải đa năng: quản lý tiến độ, thương lượng với nhà thầu, phối hợp quay - ánh sáng - âm thanh, và lo cả thủ tục hiện trường.

Bước 3: Cỗ máy nội dung ở Greenville

MrBeast từng nhấn mạnh: “Đây không phải Hollywood và tôi không muốn là Hollywood”.

Công ty có đội dựng bối cảnh riêng và nhóm trợ lý sản xuất ban đầu toàn là “bạn của bạn bè” - thường là dân địa phương có quen biết với nhân viên. Sau này, họ được gọi là “lực lượng đặc nhiệm”.

Tùy dự án, một video MrBeast có thể dùng hàng trăm máy quay, từ DSLR cầm tay đến GoPro cố định ở nhiều góc, đảm bảo không bỏ sót khoảnh khắc nào, đặc biệt trong các thử thách dài ngày.

Khi MrBeast và dàn talent (nhóm nhân vật xuất hiện trước ống kính) xuất hiện, hầu hết công đoạn nặng nhọc đã xong nên nếu anh quyết định hủy tại thời điểm này, nhà sản xuất sẽ rất tiếc nuối.

Bước 4: Từ hàng trăm tiếng quay phim thành vài phút

Một video có thể kéo dài thử thách suốt 100 ngày, máy quay bật 24/7, tạo ra lượng cảnh quay gốc khổng lồ. Thông thường, một video huy động tới 8 người dựng video: vài người cắt thô hàng ngày, 4-5 người đồng bộ và chọn cảnh hay, 1-2 người biên tập chính ráp thành bản hoàn chỉnh. Nếu quay dài ngày, việc dựng sẽ được thực hiện song song để rút ngắn thời gian.

MrBeast đặc biệt chú trọng “retention editing” (cắt dựng tối ưu để giữ người xem càng lâu càng tốt). Anh yêu cầu người biên dựng video phải biết chính xác từng giây nào khán giả bắt đầu rời video, dựa trên số liệu phân tích của YouTube.

MrBeast đang ở một “đẳng cấp” riêng so với các nhà sáng tạo nội dung YouTube.

Bước 5: Đăng tải và phân tích dữ liệu

Khi hoàn thiện, video sẽ được bản địa hóa sang nhiều ngôn ngữ, thử nghiệm so sánh các phiên bản ảnh bìa và theo dõi sát sao hiệu suất. Nội dung có thể được rút ngắn để đăng TikTok, YouTube Shorts hoặc chỉnh sửa phù hợp cho YouTube Kids.

MrBeast thường ra 1-2 video dài mỗi tháng trên kênh chính, cùng nhiều nội dung trên kênh phụ (chơi game, từ thiện…). Anh còn có đội riêng sản xuất video ngắn dọc cho mạng xã hội. Trong cẩm nang, MrBeast viết: “Điều hay ở YouTube là nền tảng cho bạn biểu đồ siêu chi tiết, chỉ ra chính xác từng giây nào mất người xem”.

Từ việc lập đội chuyên tìm ý tưởng đến phân tích dữ liệu từng khung hình, MrBeast đã vạch ra bản đồ để xây dựng một “đế chế YouTube”.

“Ngày nay, rất nhiều nhà sáng tạo nội dung muốn trở thành MrBeast. Nhưng anh ấy sẽ luôn chỉ có một, vì anh ấy có trong tay những thứ không ai khác có được”, một cựu nhân viên bày tỏ.