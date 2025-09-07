Có nên rửa trứng hay không?

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), trứng tươi chưa được rửa có thời hạn sử dụng lâu hơn nhờ lớp màng bảo vệ bao phủ toàn bộ vỏ trứng.

Trứng được bảo quản đúng cách sẽ tươi lâu và ngăn ngừa vi khuẩn phát triển. Ảnh: Foodbible.

Trứng là một trong những thực phẩm mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Biết cách bảo quản trứng đúng cách sẽ thực sự tận dụng tối đa nguồn dinh dưỡng dồi dào từ trứng, đồng thời ngăn ngừa nguy cơ vi khuẩn phát triển và gây hại.

Lớp mảng bảo vệ vỏ trứng

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), trứng tươi chưa được rửa tự nhiên có thời hạn sử dụng lâu hơn nhờ lớp màng bảo vệ bao phủ toàn bộ vỏ trứng. Lớp màng này được phủ lên toàn bộ vỏ trứng ngay trước khi trứng được đẻ.

Lớp màng giúp trứng mới đẻ trông bóng và có cảm giác ướt. Khi lớp màng khô lại, thường là trong vòng vài giây sau khi trứng được đẻ, nó sẽ tạo thành lớp màng bảo vệ trên lớp vỏ trứng xốp, ngăn chặn vi khuẩn có hại xâm nhập vào trứng.

Một quả trứng chưa rửa sẽ có thời hạn sử dụng khoảng 1-3 tuần. Mặc dù trứng có thể không bị hỏng nếu bảo quản ở nhiệt độ phòng quá một tuần, nhưng chất lượng của chúng sẽ bắt đầu giảm sút và có nguy cơ bị hư hỏng.

Thời gian bảo quản trứng tươi ở nhiệt độ phòng cũng phụ thuộc vào các điều kiện môi trường như nhiệt độ và độ ẩm. Không nên để trứng đã rửa ở nhiệt độ phòng.

Độ ẩm cao có thể gây ra nấm mốc, trong khi độ ẩm thấp sẽ khiến trứng bị khô do bốc hơi. Nhiệt độ cao khiến trứng nhanh hỏng hơn, trong khi nhiệt độ quá thấp sẽ khiến trứng bị đông cứng.

Bảo quản trứng như thế nào?

Bảo quản trứng ở nơi thoáng mát là một trong những cách phổ biến nhất để kéo dài thời hạn sử dụng của trứng tươi. Trứng tươi được rửa sạch, bảo quản trong hộp carton và để ở ngăn mát nhất trong tủ lạnh có thể để được đến 5 tuần (không để ở cánh tủ lạnh).

Một cách để giữ trứng lạnh được lâu hơn nữa là bọc từng quả trứng trong màng bọc thực phẩm. Việc này tạo thêm một lớp bảo vệ cho vỏ trứng, ngăn hơi ẩm bốc hơi. Trứng được bọc trong màng bọc thực phẩm bảo quản trong tủ lạnh có thể để được đến 2 tháng.

Trứng tươi nguyên quả có thời hạn sử dụng khá dài khi được bảo quản trong tủ lạnh, nhưng một khi trứng đã bóc vỏ, thời hạn sử dụng của chúng sẽ giảm nhanh chóng. Lòng trắng trứng còn thừa có thể được bảo quản trong hộp kín khí tối đa 4 ngày, trong khi lòng đỏ trứng còn thừa có thể được bảo quản trong hộp khí chứa nước tối đa 2 ngày.

Dấu hiệu trứng bị hỏng

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trước khi mua trứng, hãy kiểm tra các vết nứt trên vỏ trứng. Khi thấy bề mặt của vỏ trứng có vết nứt, thậm chí vết nứt chỉ nhỏ như sợi tóc, hộp trứng đó không thể cứu vãn được và đừng mang chúng về nhà.

Các dấu hiệu trực quan khác biểu thị một lô trứng kém chất lượng là bề mặt nhầy nhụa hoặc vỏ trứng sờ bột bột.

Có lẽ dấu hiệu dễ nhận biết nhất là ngửi. Dù đã nấu chín hay sống, trứng thối đều có mùi hăng đặc trưng giống mùi lưu huỳnh. Vì vậy nếu trứng có mùi khét và đã quá ngày hết hạn rất lâu, đã đến lúc nên vứt chúng đi.

Mọi người cũng có thể kiểm tra độ tươi của trứng bằng cách thử độ nổi của trứng. Sau khi cẩn thận thả quả trứng sống nguyên vỏ vào bát nước lạnh, nếu thấy nó nổi lên, rất có khả năng quả trứng này đã để lâu.