Có phải bôi kem chống nắng vào ban đêm?

Bôi kem chống nắng quanh năm được các bác sĩ da liễu khuyến cáo giúp ngăn ngừa tổn thương da do tia UV (tia cực tím), nhờ đó giảm thiểu nguy cơ ung thư da và lão hóa sớm.

Thông thường, bạn không cần thiết phải bôi kem chống nắng vào buổi tối. Kem chống nắng được thiết kế để bảo vệ da khỏi tia UV từ ánh nắng Mặt Trời và vào ban đêm, lượng tia cực tím rất thấp.

Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ bạn có thể cần bôi kem chống nắng vào buổi tối:

Tiếp xúc với ánh sáng xanh: Ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính, TV có thể gây ra các vấn đề về da như tăng sắc tố, lão hóa sớm và tổn thương tế bào da. Mặc dù tác hại không bằng tia UV, tiếp xúc thường xuyên với ánh sáng xanh cũng gây ảnh hưởng xấu đến da.

Kem chống nắng có thành phần oxit kẽm và/hoặc titan dioxide (khoáng chất tạo nên kem chống nắng vật lý) có khả năng bảo vệ chống lại ánh sáng xanh. Điều này đã được thử nghiệm lâm sàng và được công bố trên Tạp chí Da liễu Anh.

Sử dụng sản phẩm chăm sóc da có chứa retinol hoặc AHA: Những sản phẩm này có thể làm da nhạy cảm hơn với ánh nắng Mặt Trời. Nếu sử dụng vào buổi tối, bạn nên bôi kem chống nắng vào sáng hôm sau để bảo vệ da.

Đang sử dụng một số loại thuốc: Một số loại thuốc có thể làm tăng độ nhạy cảm của da với ánh nắng. Nếu đang sử dụng chúng, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ về việc sử dụng kem chống nắng vào buổi tối.

Dùng một số liệu pháp chăm sóc da đặc biệt: Một số phương pháp điều trị da có thể làm tăng độ nhạy cảm của da với tia nắng. Nếu đang được điều trị da, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để bôi kem chống nắng ban đêm.

Nếu không thuộc bất kỳ trường hợp nào ở trên, bạn không cần thiết phải bôi kem chống nắng vào buổi tối. Thay vào đó, bạn nên tập trung vào các bước chăm sóc da khác như làm sạch da, dưỡng ẩm và sử dụng các sản phẩm đặc trị nếu cần thiết.

Một số lưu ý khác khi sử dụng kem chống nắng:

- Đừng bỏ qua kem chống nắng ngay cả khi không thấy ánh nắng Mặt Trời. SPF là cần thiết cả trong nhà và ngoài trời, để bảo vệ chống lại tổn thương do tia UV và ánh sáng xanh.

- Sử dụng hàng ngày kem chống nắng phổ rộng cho mặt thậm chí có thể đảo ngược rõ rệt các dấu hiệu tổn thương do ánh sáng hiện có, đồng thời ngăn ngừa tổn thương bổ sung.

- Bôi kem chống nắng trong nhà cũng rất quan trọng. Tia UVA có thể xuyên qua cửa sổ kính, xâm nhập sâu vào da. Đây là nguyên nhân chính gây ra các dấu hiệu lão hóa sớm như nếp nhăn, sạm da và mất độ đàn hồi. Tiếp xúc lâu dài với tia UVA cũng làm tăng nguy cơ ung thư da.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.