Cổ phần Nissan tiếp tục bị 'bán tháo'

Danh tiếng của Nissan trên sàn giao dịch chứng khoán ngày càng xuống dốc, liên tục bị nhiều bên bán ngược ra thị trường.

Quỹ hưu trí của hãng xe Đức Mercedes-Benz đã bán lại cổ phần tại Nissan Motor (Nhật Bản) với tổng giá trị 47,83 tỷ Yên (tương đương 324,65 triệu USD ), theo thông tin từ Reuters ngày 26/8.

Cổ phiếu Nissan tiếp tục duy trì mức giảm khoảng 6% so với đầu phiên, sau khi Mercedes-Benz công bố bán 3,8% cổ phần nắm giữ. Đây có thể trở thành phiên giao dịch tệ nhất của Nissan kể từ tháng 7.

Đà giảm của cổ phiếu Nissan phản ánh sự hoài nghi của giới đầu tư về triển vọng hồi phục của hãng, trong bối cảnh doanh số sụt giảm tại hai thị trường chủ chốt là Mỹ và đất nước tỷ dân, cùng với sức ép từ thuế quan. Nissan đã báo lỗ 535 triệu USD trong quý II.

Theo nguồn tin, Mercedes-Benz bán cổ phiếu Nissan ở mức 341,3 Yên/cổ phiếu, thấp hơn 5,98% so với giá đóng cửa hôm thứ 2 là 363 Yên. Bản chào bán cho thấy mức giá trong khoảng 337,5-341 Yên.

Nguồn tin cũng cho biết nhu cầu vượt xa số cổ phiếu chào bán. Nhóm 10 nhà đầu tư lớn nhất trong thương vụ đã mua khoảng 70% lượng cổ phần này.

Nissan từ chối bình luận, còn Mercedes-Benz cho biết chưa có phát ngôn nào thêm ngoài thông báo trước đó. Hôm thứ 2, người phát ngôn hãng xe Đức nhấn mạnh khoản đầu tư vào Nissan, vốn được chuyển vào quỹ hưu trí từ năm 2016, không mang tính chiến lược. Việc bán ra chỉ nhằm “dọn dẹp danh mục đầu tư”.

CEO Nissan Ivan Espinosa, nhậm chức từ tháng 4, đã công bố kế hoạch tái cấu trúc nhằm đưa hãng trở lại lợi nhuận. Trong đó có các biện pháp như cắt giảm sản lượng toàn cầu từ 3,5 triệu xuống còn 2,5 triệu xe, số nhà máy từ 17 xuống 10 vào năm tài khóa 2027.

Cuối tháng trước, Espinosa cho biết Nissan vẫn đang ở giai đoạn đầu phục hồi, song đã có tiến triển trong việc cắt giảm chi phí.Tín h đến 6h, cổ phiếu Nissan giao dịch ở mức 342,5 Yên, giảm 5,7%, trong khi chỉ số Nikkei 225 giảm 0,9%.