Cơ quan Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm

Công an xã Xuân Mai (Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh và yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình tham gia giao thông đến làm việc.

Thông tin với PV ANTĐ sáng 17/8, chỉ huy Công an xã Xuân Mai cho biết ngày 16/8, Công an xã nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội (BEAT Chương Mỹ) xuất hiện video 3 thanh thiếu niên đi xe dừng chờ khi Đoàn phục vụ A80 đi qua (đoạn gần Siêu thị Lan Chi, khu vực Cầu Sắt, xã Xuân Mai).

Hình ảnh đoạn video thể hiện 3 người này điều khiển phương tiện giao thông không đội mũ bảo hiểm, ngoài ra có một số hành động gây phản cảm. Sự việc xảy ra gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội.

Ba nữ sinh tại cơ quan Công an.

Được biết, 3 thanh thiếu niên này đều là nữ sinh học cấp 3. Tại cơ quan Công an, cả 3 đều nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân, cam kết không tái phạm. Đối với các lỗi vi phạm giao thông, cơ quan Công an đã lập hồ sơ xử lý cảnh cáo và thông báo về nhà trường, đồng thời tạm giữ phương tiện.

Chỉ huy Công an xã Xuân Mai cho biết qua sự việc này, Công an xã sẽ chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và nhà trường trong việc quản lý, giáo dục con trẻ. Từ việc đi xe máy chở 3, không đội mũ bảo hiểm đến thực hiện hành vi phản cảm… đã bộc lộ "lỗ hổng" về nhận thức và văn hóa ứng xử của 3 trường hợp này. Mà ở đây, có cả "lỗi" của người lớn.