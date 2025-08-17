Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Cơ quan Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm

  • Chủ nhật, 17/8/2025 12:04 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Công an xã Xuân Mai (Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh và yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình tham gia giao thông đến làm việc.

Thông tin với PV ANTĐ sáng 17/8, chỉ huy Công an xã Xuân Mai cho biết ngày 16/8, Công an xã nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội (BEAT Chương Mỹ) xuất hiện video 3 thanh thiếu niên đi xe dừng chờ khi Đoàn phục vụ A80 đi qua (đoạn gần Siêu thị Lan Chi, khu vực Cầu Sắt, xã Xuân Mai).

Hình ảnh đoạn video thể hiện 3 người này điều khiển phương tiện giao thông không đội mũ bảo hiểm, ngoài ra có một số hành động gây phản cảm. Sự việc xảy ra gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội.

Sieu thi Lan Chi, A80, Sang 17/8, Cau Sat, ANTD anh 1

Ba nữ sinh tại cơ quan Công an.

Được biết, 3 thanh thiếu niên này đều là nữ sinh học cấp 3. Tại cơ quan Công an, cả 3 đều nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân, cam kết không tái phạm. Đối với các lỗi vi phạm giao thông, cơ quan Công an đã lập hồ sơ xử lý cảnh cáo và thông báo về nhà trường, đồng thời tạm giữ phương tiện.

Chỉ huy Công an xã Xuân Mai cho biết qua sự việc này, Công an xã sẽ chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và nhà trường trong việc quản lý, giáo dục con trẻ. Từ việc đi xe máy chở 3, không đội mũ bảo hiểm đến thực hiện hành vi phản cảm… đã bộc lộ "lỗ hổng" về nhận thức và văn hóa ứng xử của 3 trường hợp này. Mà ở đây, có cả "lỗi" của người lớn.

Sách về Pháp luật

Nội dung cuốn sách "Thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam" đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về an ninh mạng dưới góc độ của ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; đánh giá thực trạng pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.

https://www.anninhthudo.vn/co-quan-cong-an-lam-viec-voi-3-hoc-sinh-co-hanh-vi-phan-cam-post620976.antd

H.Q/An ninh Thủ đô

Siêu thị Lan Chi A80 Sáng 17/8 Cầu Sắt ANTĐ Hà Nội Siêu thị Lan Chi A80 Sáng 17/8 Cầu Sắt ANTĐ

  • Hà Nội

    • Diện tích: 3.358,9 km²
    • Dân số: 7.328.400 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 24
    • Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

Đọc tiếp

Cao Bang: Bat qua tang doi tuong mua ban trai phep 7 banh heroin hinh anh

Cao Bằng: Bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép 7 bánh heroin

3 giờ trước 09:42 17/8/2025 Pháp luật Pháp luật

0

Trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm nhằm bảo vệ an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện lớn của tỉnh Cao Bằng, lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng đã lập chiến công xuất sắc khi triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt quả tang đối tượng vận chuyển, mua bán 7 bánh heroin.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý