Cơ quan Công an thông tin về vụ cháy nổ tại quán Chill Beer Club

Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin ban đầu về vụ cháy, nổ tại quán Chill Beer Club ở phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả.

Khoảng 7h21 ngày 9/4, tại quán Chill Beer Club, thuộc tổ 5, khu 6C, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả xảy ra vụ cháy, nổ.

Quán Chill Beer Club sau khi bị nổ đường ống dẫn khí gas.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Cẩm Trung đã phối hợp với Tổ công tác Cẩm Phả - Đội chữa cháy CNCH khu vực trung tâm - Phòng Cảnh sát PCCC &CNCH Công an tỉnh và các lực lượng liên quan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kịp thời khống chế đám cháy, đảm bảo an toàn cho khu vực xung quanh.

Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân sơ bộ được xác định do nổ đường ống dẫn khí gas.