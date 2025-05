Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội tìm người bị hại trong vụ lừa đảo vay vốn

Quá trình điều tra xác định từ tháng 8/2005 đến tháng 12/2006, Nguyễn Thị Lân (tức Nguyễn Thị Lân Ngọc) dùng thủ đoạn gian dối ký kết các hợp đồng vay vốn để chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Văn phòng đại diện Công ty Virosa 98, địa chỉ: số 7/2 phố Linh Lang, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội trong khoảng thời gian từ tháng 8/2005 đến tháng 12/2006 và tiến hành điều tra đối với bị can: Nguyễn Thị Lân (tên gọi khác Nguyễn Thị Lân Ngọc, SN 25/8/1960); nghề nghiệp: tự do; nơi thường trú: số 7A8 Thịnh Hào, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội; nơi ở hiện nay: 58/14/3 đường Thống Nhất, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng truy nã Nguyễn Thị Lân.

Quá trình điều tra xác định: Từ tháng 8/2005 đến tháng 12/2006, Nguyễn Thị Lân (tức Nguyễn Thị Lân Ngọc) dùng thủ đoạn gian dối ký kết các hợp đồng vay vốn để chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP thông báo cho các bị hại gồm:

1. Bà Vũ Thị Hồng, SN: 1972, Nơi thường trú: số 20, ngõ 11 Lương Đình Của, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.

2. Bà Đỗ thị Phương Lê, SN: 1975, Nơi thường trú : Tổ dân phố Lò, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

3. Bà Đào Thị Ánh Hồng, SN: 1953, Nơi thường trú: Số 427 An Dương Vương, Tổ 40, khu phố 3, phường 2, quận 5, TP.HCM.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội thông báo các bị hại nêu trên liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) CATP Hà Nội (địa chỉ: 382 phố Khâm Thiên, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội) hoặc điều tra viên Nguyễn Tiến Linh để giải quyết theo quy định.