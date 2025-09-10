Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cơ sở photo trái phép giáo trình của NXB Chính trị quốc gia Sự thật

  • Thứ tư, 10/9/2025 09:07 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Cần Thơ phối hợp Sở VH-TT&DL TP Cần thơ, Chi cục QLTT, Công an phường Ninh Kiều kiểm tra, phát hiện, thu giữ hơn 500 bản photocopy trái phép giáo trình của Nhà xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật.

Trước đó, tại phường Ninh Kiều, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện ông L.T.P (SN 1966, chủ cửa hàng photocopy Thảo), đang bán cho 2 sinh viên 15 quyển giáo trình photo trái phép với số tiền 560.000 đồng.

Tiến hành kiểm tra tại nơi ở, cửa hàng, cơ quan chức năng phát hiện số lượng lớn giáo trình photocopy được chuẩn bị sẵn để bán cho sinh viên.

photo trai phep, cua hang photo Thao anh 1

Đoàn kiểm tra liên ngành TP Cần Thơ ​​​​phát hiện, tạm giữ nhiều giáo trình photocopy vi phạm.

Tang vật bị tạm giữ trên 500 quyển giáo trình photocopy với nhiều đầu sách phục vụ giảng dạy, học tập bậc đại học hệ không chuyên cùng số tiền thu lợi bất chính 560.000 đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông P. thừa nhận hành vi photo, mua bán giáo trình nhằm thu lợi là vi phạm quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ và bản quyền xuất bản phẩm.

photo trai phep, cua hang photo Thao anh 2

Cơ quan chức năng TP Cần Thơ làm việc với ông P., chủ cơ sở photocopy vi phạm.

Công an TP Cần Thơ chuyển hồ sơ liên quan đến Sở VH-TT&DL để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Đức/Công an Nhân dân

