Cô trò ‘toát mồ hôi’ trong lớp học bằng tôn tại TP.HCM

Gần 700 học sinh trường Tiểu học Đông An, phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM (trước là TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), đang phải học trong những phòng học xuống cấp.

Thành lập cách đây 25 năm, trường Tiểu học Đông An nằm trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp dường như bị thời gian bỏ lại phía sau. Ngày 23/9, có mặt tại đây, chúng tôi không khỏi chạnh lòng trước thực trạng của ngôi trường.

La phông trong trường bong tróc.

Thực trạng xót xa tại ngôi trường 20 năm tuổi

Cơ sở 2 của trường với 5 phòng học đã xuống cấp, những mảng tường nứt toác, la phông bong tróc từng mảng lớn. Những tấm màn tre che nắng mưa đã mục nát.

Ngoài sân, nhiều cây xanh nghiêng ngả, rễ trồi lên mặt đất, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Bê tông quanh cây xanh tiềm ẩn rủi ro cho học trò.

Cách đó khoảng một km, cơ sở chính cũng không khá hơn. Phía sau dãy phòng học tạm gọi là "khang trang" là 4 lớp học dựng hoàn toàn bằng tôn, nơi hơn 160 học sinh phải chen chúc trong không gian ngột ngạt.

Bên trong những "lò nung" này, ánh sáng không đủ, nhiều em ngồi cuối lớp không thể nhìn rõ chữ trên bảng. Để đảm bảo việc học, giáo viên phải linh động cho các em ngồi chen chúc dưới nền gạch, gần bục giảng hơn.

Học sinh ngồi trước phòng học tạm bợ.

Do thiếu phòng, tất cả không gian đều được trưng dụng làm lớp học. Phòng ban giám hiệu chỉ là một căn phòng nhỏ, ẩm thấp; phòng nghỉ của giáo viên vỏn vẹn một chiếc bàn gỗ và vài chiếc ghế nhựa.

Trường cũng không có phòng chức năng, chỉ duy nhất một phòng tin học chật hẹp, nóng bức với các thiết bị dạy và học đã lỗi thời. Khu vực ăn uống của học sinh chỉ là một khoảng sân trống với vài chiếc bàn nhựa.

Các em học sinh trong lớp học tạm bợ.

Dù cơ sở vật chất thiếu thốn, cô trò vẫn luôn động viên nhau cố gắng. Cô Trần Thị Hồng, một giáo viên tại trường, chia sẻ, các con học rất vất vả nhưng ai cũng nỗ lực vượt qua: “Với môi trường này, chúng em cũng cố gắng hết sức, sắp xếp vị trí ngồi, cũng như là phân bổ chỗ ngồi để các em có thể quan sát hết trên lớp, cố gắng nói thật to. Phòng, lớp quét dọn mỗi ngày, bố trí chỗ ngồi, chỗ nằm cho em thoải mái trước thời tiết nắng nóng trong phòng học toàn tôn".

Học sinh sau cùng được cô giáo cho lên ngồi phía trên để nhìn thấy bài giảng.

Nỗi lòng của giáo viên cũng là sự xót xa của phụ huynh. Ông N.Đ.H., một phụ huynh, nghẹn ngào tâm sự nhìn các con học trong ngôi trường quá xuống cấp mà lòng ông không khỏi chua xót. Gia đình không có điều kiện để chuyển con ra trường tư nên đành chấp nhận. Trường này còn thua cả trường làng ở quê ông Nghệ An.

"Nhiều bữa con đi học về bảo ngồi chỗ nóng lắm, đổ hết mồ hôi. Bố thấy thương và có ý định xin cho con qua trường khác, nhưng nghĩ chỉ còn lớp 5, sang năm sẽ học trường khác nên thôi. Cũng mong Nhà nước quan tâm để các con có cơ sở vật chất tốt nhất, có môi trường học tập tốt hơn".

Nhiều năm mòn mỏi chờ đợi và lời hứa còn bỏ ngỏ

Thầy Nguyễn Hữu Tài, Hiệu trưởng nhà trường với 15 năm công tác, cho biết năm nào, thầy cũng hứa với phụ huynh và học sinh rằng trường sắp được xây mới. Nhưng lời hứa đó đã kéo dài suốt nhiều năm, còn cơ sở vật chất vẫn y nguyên.

Thầy Tài kể khi thầy về trường đã có 2 lớp học bằng tôn. Sau này, học sinh tăng thêm, nhà trường phải vận động làm thêm 2 lớp nữa mới đủ chỗ.

Các em học sinh chuẩn bị bàn để ngủ trưa trong lớp học bằng tôn.

Hiện tại, trường có 671 học sinh nhưng chỉ có 17 lớp, sĩ số lớp nào cũng trên 40 học sinh. Thương nhất là 4 lớp học bằng tôn, trời nắng thì nóng bức, trời mưa thì tiếng tôn dội xuống át cả tiếng cô giảng bài.

"So với các trường bạn, các em thiếu cơ sở vật chất, dẫn đến chương trình học cũng chậm hơn. Mong muốn lớn nhất của nhà trường là có trường khang trang để đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho học sinh ở khu vực Tân Đông Hiệp", thầy Tài nói.

Lý giải về việc không thể xây dựng các phòng học kiên cố, ban giám hiệu cho biết một phần nguyên nhân là trường nằm trong hành lang an toàn đường bộ nên không thể xây dựng nhà kiên cố, phần nữa do kinh phí vận động không nhiều. Còn đối với các lớp học khác thì được chính quyền hỗ trợ sửa chữa.

Khu vực ăn của học sinh.

Nhà trường đã kiến nghị lên chính quyền, chính quyền TP Dĩ An trước đây, cho biết đã bố trí được quỹ đất mới để xây trường và đang trong giai đoạn chờ phân bổ ngân sách.

Trước khi ngôi trường mới được xây dựng, thầy và trò nơi đây vẫn phải từng ngày chống chọi với cái nóng và sự bất tiện trong những lớp học tạm bợ.

Phòng Ban giám hiệu nhà trường.

Hàng trăm học sinh và giáo viên trường Tiểu học Đông An đang cấp thiết cần sự quan tâm của chính quyền địa phương để sớm có một môi trường dạy và học an toàn, đúng chuẩn.

Việc xem xét xây dựng trường Tiểu học Đông An rất cần sự quan tâm của chính quyền địa phương để đảm bảo mỗi trẻ em đều có quyền được học tập trong một môi trường an toàn và chất lượng.