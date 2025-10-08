Cơm nóng, phòng miễn phí cho bà con trong đêm Thái Nguyên ngập lịch sử

Giữa đêm mưa lũ và ngập nặng, một số người dân, doanh nghiệp ở Thái Nguyên mở cửa nhà, nhường phòng trống cho bà con có nơi trú tạm.

'Biển' nước lũ Thái Nguyên nhìn từ trên cao Do ảnh hưởng của cơn bão số 11, Thái Nguyên đang hứng chịu trận ngập lụt lịch sử, nhiều khu vực của tỉnh chìm trong biển nước.

Từ tối 7/10, khi lũ dâng cao ở nhiều khu vực tại tỉnh Thái Nguyên, công ty Địa ốc Đất Xanh miền Bắc đã mở cửa nhiều căn hộ ở chung cư Tecco Elite City để đón bà con vào tránh trú. Chung cư nằm trên đường Quang Trung (TP Thái Nguyên cũ) không nằm trong vùng ngập lụt, tạo điều kiện cho người dân tá túc.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Vũ Cương Quyết (giám đốc công ty) cho biết tính đến nửa đêm, có khoảng 35 người dân đã liên hệ và đến để tránh lũ.

"Hiện chúng tôi đã mở 10 phòng trống để đón bà con vào. Tùy vào tình hình thực tế, có thể mở thêm vì quỹ phòng của chúng tôi rất nhiều. Nhiều khu vực ở Thái Nguyên đang bị ngập lụt nặng nề, bà con rất cần sự đồng lòng, chung tay để hỗ trợ nhau lúc này", ông bộc bạch.

Người dân đến tá túc tại chung cư Tecco Elite City (phường Thịnh Đán, Thái Nguyên) trong tối 7/10.

Trong các phòng được bố trí đệm nằm, điện, nước đầy đủ. Ngoài hỗ trợ phòng trống, công ty còn mua nước uống, sữa, một số loại đồ ăn tiện lợi để bà con chống đói.

Đến sáng 8/10, tiếp tục có nhiều người liên hệ để vào trú nhờ. Người dân có thể ở đây đến khi nước lũ rút hẳn, đảm bảo an toàn.

"Chúng tôi sẵn sàng đón bà con đến tránh lũ, cùng các đoàn cứu trợ, lực lượng chức năng cần chỗ nghỉ ngơi với sức chứa 150-200 người", đại diện công ty cho biết.

Cũng không nằm trong vùng ngập nặng, chị Thảo Nguyên, chủ một nhà nghỉ ở phường Quyết Thắng, vẫn chủ động mở cửa đón người dân đến trú tạm.

"Tôi đã tiếp nhận khoảng 120 người đến tránh lũ. Đây không phải là lần đầu tôi hỗ trợ bà con. Năm ngoái, khi bão Yagi đổ bộ, tôi cũng làm điều tương tự", chị chia sẻ.

Ngay khi nghe tin nhiều nơi trong thành phố bị ngập sâu, chị Nguyên vội dọn dẹp phòng ốc, giặt lại chăn ga, chuẩn bị hơn 100 lít dầu cho máy phát điện để đảm bảo có điện suốt đêm.

Một số người dân bị thương được chị Thảo Nguyên hỗ trợ sơ cứu.

Chị Thảo Nguyên cùng vài người thân chất từng thùng mì tôm, nước uống và bánh ngọt để kịp phát cho người đến sau. Những suất cơm nóng hổi chị xin thêm từ các đoàn thiện nguyện rồi chia đều cho từng nhóm người trú tạm.

"Tôi sinh ra và lớn lên ở Thái Nguyên, từng chứng kiến nhiều cảnh bà con mất hết tài sản sau mỗi trận bão. Có người chỉ kịp ôm con chạy, chẳng mang theo gì. Nên khi còn giúp được, tôi chỉ muốn góp một chút công sức, để bà con có chỗ nghỉ tạm, ấm lòng trong lúc khó khăn", chị nói.

Ảnh hưởng của bão số 11 khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hứng chịu mưa lớn kéo dài. Lượng mưa dồn dập trong thời gian ngắn làm ngập sâu nhiều tuyến đường, gây ùn tắc giao thông và đảo lộn sinh hoạt của người dân.

Trước diễn biến lũ lên nhanh và phức tạp, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng ứng cứu, tổ chức di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm ngay trong đêm, đồng thời triển khai cứu hộ liên tục với các khu vực bị cô lập.

Hiện, các lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên vẫn đang triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với lũ lụt.

Khoảnh khắc thả dây cứu người giữa dòng nước chảy xiết ở Thái Nguyên 3 người mắc kẹt giữa dòng nước lũ chảy xiết ở khu vực cầu Bến Tượng (Thái Nguyên) được lực lượng chức năng và người dân kịp thời thả dây ứng cứu, khiến người chứng kiến thót tim.