Combo deal hời ‘khai thông đường thở’ cho mùa hanh khô miền Bắc

Không khí khô rát và bụi mịn sẽ không còn là nỗi lo khi bạn biến căn nhà thành chốn dễ thở nhờ trọn bộ thiết bị thông minh deal hời.

Giao mùa tháng 9 ở miền Bắc luôn kéo theo bụi mịn và không khí hanh khô, khiến đường hô hấp trở nên “khó ở”. Thay vì chịu cảnh ngột ngạt, khô rát cổ họng, bạn hoàn toàn có thể khiến không gian ngôi nhà trong lành hơn. Chỉ với vài món đồ điện tử thông minh cùng deal giảm giá hấp dẫn, “cuộc sống dễ thở” đã trong tầm tay.

Quạt không cánh

Giá từ 7,29 triệu đồng

Trong những ngày oi bức đầy bụi mịn, chiếc quạt truyền thống đôi khi khiến bụi bay lơ lửng trong không khí nhiều hơn. Dyson Cool AM07 với thiết kế không cánh tạo ra dòng khí mát liền mạch, êm ái, không gây cảm giác khô rát.

Đặt trong phòng khách hay phòng ngủ, chiếc quạt không chỉ là vật dụng làm mát mà còn giống món nội thất tối giản, sang trọng. Đây là lựa chọn vừa an toàn vừa tiện nghi cho gia đình có trẻ nhỏ hoặc người nhạy cảm với đường hô hấp.

Sản phẩm đang có mức giá sau khuyến mãi khoảng 7,29 triệu đồng (giá gốc gần 12 triệu) kèm voucher Lazada và Dyson trị giá đến 2 triệu. Dịp sale là cơ hội để bạn đưa một chiếc quạt sang trọng như Dyson về nhà mà không lo “đau ví”.

Robot lau sàn hút bụi tự làm sạch

Giá từ 9,87 triệu đồng

Bụi mịn ngoài đường vốn khó tránh, nhưng bụi trong nhà lại có thể kiểm soát theo cách chủ động. Một chiếc robot thông minh như Dreame Bot mang đến khả năng hút bụi mạnh mẽ, lau sàn và tự làm sạch, giúp tiết kiệm thời gian dọn dẹp.

Chỉ cần bật máy, bạn có thể dành trọn buổi tối đọc sách hay xem phim trong căn phòng luôn sáng bóng, tránh tình trạng hắt hơi vì bụi. Với tính năng bản đồ thông minh và tự quay về dock sạc, robot trở thành người bạn đồng hành thầm lặng, giữ cho ngôi nhà luôn tinh tươm.

Sản phẩm đang giảm còn khoảng 9,87 triệu đồng, tiết kiệm hơn 6 triệu đồng so với giá gốc. Mức giá này khá dễ tiếp cận cho dòng robot cao cấp vốn nổi tiếng ở phân khúc trên 15 triệu đồng.

Máy hút bụi cầm tay đa năng

Giá từ 950.000 đồng

Những góc nhỏ như chân giường, khe ghế sofa hay rèm cửa luôn là “ổ bụi” tiềm ẩn. Máy hút bụi cầm tay JETZT X12 được thiết kế gọn nhẹ, dễ xoay chuyển, xử lý nhanh gọn từng ngóc ngách. Với lực hút mạnh 21.000 PA, máy đảm bảo hút sạch từ bụi mịn đến tóc rụng, mang lại cảm giác an tâm hơn khi hít thở.

Máy nhỏ gọn, dễ dàng mang từ phòng khách sang phòng ngủ khiến công việc dọn nhà không còn là gánh nặng mà trở thành thói quen chăm chút cho không gian sống.

Thiết bị đang được giảm 50%, còn 950.000 đồng, vừa tiết kiệm chi phí, vừa mang lại trải nghiệm dọn dẹp tiện lợi mà ít dòng máy cùng tầm giá có thể so sánh.

Điều hòa

Giá từ 14,84 triệu đồng

Đặt chân vào căn phòng mát lạnh, trong lành sau một ngày dài ngoài đường khói bụi luôn là khoảnh khắc đáng giá. Điều hòa Panasonic Inverter CU/CS-LU12AKH-8 - 1,5 HP giúp làm mát nhanh và trang bị công nghệ NanoeX lọc sạch bụi mịn, vi khuẩn và nấm mốc - những tác nhân dễ gây kích ứng đường thở.

Thêm vào đó, tính năng Eco AI tối ưu điện năng, cho phép bạn tận hưởng bầu không khí dễ chịu mà không lo hóa đơn tăng vọt. Sản phẩm hỗ trợ điều khiển qua điện thoại, nâng tầm tiện lợi, không khí mát lành đã sẵn sàng “đón” bạn về nhà.

Nếu đang tìm chiếc điều hòa vừa cao cấp, vừa tiết kiệm điện năng dài lâu, sản phẩm là lựa chọn hợp lý với giá sau khuyến mãi khoảng 14,84 triệu đồng, giảm hơn 2 triệu so với giá gốc.

Máy lọc không khí

Giá từ 5,52 triệu đồng

Nếu quạt, máy lạnh hay robot là những “trợ thủ” giữ không gian sạch thoáng, thì máy lọc không khí chính là “trái tim” của căn nhà. Philips AC2220/10 có khả năng lọc sạch tới 99,97% bụi mịn và chất gây ô nhiễm, phù hợp cả không gian rộng như phòng khách.

Việc bật máy lọc mỗi đêm không chỉ giúp bạn ngủ sâu hơn, giảm cảm giác ngột ngạt, mà còn tạo nên lối sống quan tâm đến sức khỏe hô hấp lâu dài. Đây là khoản đầu tư xứng đáng cho những ai muốn bảo vệ gia đình trước biến động thời tiết miền Bắc.

Hiện máy lọc không khí có mức giá sau khuyến mãi khoảng 5,52 triệu đồng, giảm gần 1,3 triệu đồng so với ban đầu. Một deal vừa tiết kiệm, vừa đi kèm lõi lọc thay thế để người dùng yên tâm sử dụng lâu dài.

Với combo deal hời từ quạt, robot, máy hút bụi đến máy lạnh và máy lọc không khí, bạn hoàn toàn có thể “khai thông đường thở” ngay tại nhà. Đây là khoản đầu tư cho sức khỏe, đồng thời là cách tận hưởng sự tiện nghi thông minh, kinh tế trong mùa sale lớn.

