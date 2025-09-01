Còn 1% pin, xe điện đi thêm được bao xa?

Ôtô điện Tesla vẫn có thể di chuyển thêm một quãng đường nhất định dù pin cạn, tuy nhiên người dùng được khuyên không nên chủ quan với mức "dung lượng đệm" này.

Theo InsideEVs, một đoạn video lan truyền trên Internet do Alexis Oakley (tài khoản @alexisoakleyy) chia sẻ, cho thấy cô đang căng thẳng trên đường di chuyển đến rạp chiếu phim, còn màn hình chiếc ôtô điện Tesla hiển thị mức pin 1%.

“Tôi chưa bao giờ căng thẳng hơn lúc này. Chúng tôi sắp đến trạm Supercharger với 1% pin còn lại. Ban đầu, màn hình cho biết chúng tôi sẽ đến khi pin chạm ngưỡng 0%, và chỉ vừa tăng lên thành 1% khoảng một giây trước”, Alexis Oakley nói trong đoạn video.

Chuyên trang InsideEVs đặt ra câu hỏi, liệu 1% pin có thể cho phép ôtô điện đi xa được bao nhiêu ngoài thực tế?

Pin còn 1% đi thêm được bao xa?

Tesla chưa từng chính thức công bố mức dung lượng “đệm” của pin khi màn hình báo 0%, nhưng chủ xe từ lâu đã biết có một biên độ an toàn được hãng chuẩn bị sẵn. Dù vậy, mức “đệm” này không nhất quán trên tất cả mẫu xe, phiên bản phần mềm và hiển nhiên, ảnh hưởng khá nhiều từ điều kiện sử dụng.

Đối với hầu hết xe điện Tesla hiện tại, 1% dung lượng pin tương ứng phạm vi di chuyển 2-4 dặm (tương đương 3,2-6,4 km) trong điều kiện lý tưởng. Tuy nhiên, kết quả thực tế còn thay đổi đáng kể tùy thuộc vào tốc độ, thời tiết, độ cao địa hình, mức độ sử dụng hệ thống điều hòa và cả áp suất lốp.

Màn hình cho biết chiếc Tesla sẽ đến trạm sạc Supercharger khi dung lượng pin còn 1%. Ảnh: alexisoakleyy.

Việc đặt cược vào “dung lượng đệm” này được InsideEVs đánh giá là động thái mạo hiểm.

Hiệu suất vận hành thay đổi tùy thuộc từng mẫu xe và điều kiện, nhưng với Tesla Model 3 sở hữu phạm vi hoạt động 531 km theo chu trình EPA, mức pin 1% có thể tương đương khoảng 5,3 km giả định trong điều kiện tối ưu. Khi chạy xe trên cao tốc ở thời tiết lạnh, con số này có thể giảm đáng kể bởi mức tiêu thụ năng lượng tăng lên.

Theo InsideEVs, đây là lý do phần lớn người cầm lái ôtô điện, đặc biệt những người không quen với việc sử dụng xe trong điều kiện pin yếu, được khuyên nên duy trì ít nhất 10-20% dung lượng pin để dự phòng các trường hợp bất ngờ.

Tesla cung cấp một ứng dụng cho phép tài xế theo dõi phạm vi hoạt động dự kiến một cách chi tiết. Theo đánh giá của InsideEVs, phạm vi hoạt động dự kiến này có thể đáng tin cậy, nhưng chỉ khi điều kiện lái xe gần sát với những gì phần mềm giả định.

Hệ thống định vị của Tesla được cho là cố gắng tính toán các biến số này theo thời gian thực, tự động điều chỉnh ước tính số phần trăm pin còn lại. Theo InsideEVs, đây là lý do Oakley thấy dung lượng pin dự kiến khi đến nơi từ 0% đã tăng lên thành 1%, dù cô vẫn đi trên cùng tuyến đường.

Phạm vi hoạt động còn lại ước tính trên ôtô điện chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Ảnh: Car and Driver.

Các bản cập nhật phần mềm cũng có thể ảnh hưởng đến cách hiển thị số phần trăm dung lượng còn lại khi pin gần cạn. Trong những năm gần đây, Tesla được cho là đã hạn chế quyền sử dụng “dung lượng đệm” của pin để tránh tình trạng xuống cấp.

Do đó, chuyên trang InsideEVs cho rằng ngay cả khi chủ xe từng có thể chạy xa đến đâu khi pin về mức 0%, không gì đảm bảo họ sẽ thực hiện điều này thêm lần nữa.

Phạm vi hoạt động - nỗi lo cố hữu trên xe điện

Dù Tesla sở hữu mạng lưới sạc nhanh Supercharger với hơn 2.200 trạm tại Mỹ, nỗi lo về phạm vi hoạt động với chủ xe điện Tesla ở xứ cờ hoa vẫn chưa thể bị xóa bỏ.

Theo InsideEVs, hiện tượng này xuất phát từ thực tế rằng phần trăm pin hiển thị trên xe vẫn còn khá trừu tượng.

Trên ôtô động cơ đốt trong, mức F hay E của bình xăng hiển thị trực quan lượng nhiên liệu còn lại.

Còn với xe điện, phạm vi hoạt động còn lại phụ thuộc vào nhiều biến số như độ dốc mặt đường, tốc độ xe, hệ thống điều hòa hay phanh tái sinh.

Phần trăm pin hiển thị trên ôtô điện được cho là vẫn còn khá trừu tượng. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Những yếu tố này khiến 1% dung lượng pin có thể trở thành “ác mộng” với chủ xe, nhất là khi phải đối diện với hàng dài xe đang chờ sạc hay những trạm Supercharger không hoạt động.

Chuyên trang InsideEVs gợi ý một số cách để cải thiện phạm vi hoạt động khi ôtô điện gần cạn pin, bao gồm giảm tốc độ, tắt điều hòa hay tránh dừng xe đột ngột, tận dụng hệ thống phanh tái tạo.

Việc sử dụng biểu đồ năng lượng do Tesla phát triển cũng hỗ trợ khá nhiều, khi người dùng có thể quan sát liệu tiêu thụ năng lượng trong quá trình lái xe thực tế có đang vượt trên hoặc thấp hơn đường cong năng lượng dự kiến hay không.

Các ứng dụng của bên thứ ba như A Better Routeplanner cho phép lập kế hoạch chuyến đi chi tiết hơn, ước tính mức tiêu thụ năng lượng theo thời gian thực. Ứng dụng này tính đến cả tác động của gió, độ cao vận hành, tải trọng xe... nhờ đó giúp tài xế tối ưu hành trình với ôtô điện.