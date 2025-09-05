Cơn ác mộng tại châu Âu tiếp tục đeo bám Tesla

Trong tháng 8/2025, doanh số của Tesla tại châu Âu tiếp tục suy giảm mạnh, bất chấp nhu cầu xe điện tại thị trường này vẫn đang trên đà tăng trưởng.

Theo số liệu thống kê chính thức tại Đức, số lượng xe Tesla đăng ký mới trong tháng 8 chỉ đạt 1.441 chiếc, giảm tới 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính trong 8 tháng đầu năm 2025, doanh số của hãng tại thị trường ôtô lớn nhất châu Âu cũng chỉ đạt 11.441 xe, tức giảm tới 56% so với năm trước.

Ông Elon Musk trong buổi lễ khánh thành nhà máy Gigafactory Berlin-Brandenburg tại Đức, và cũng là nhà máy Tesla đầu tiên ở châu Âu. Tuy nhiên, hãng xe đến từ Mỹ đang trên đà lao dốc tại "lục địa già".

Tình trạng ảm đạm cũng xuất hiện tại nhiều quốc gia châu Âu khác. Tại Pháp, Tesla bán được 1.331 xe trong tháng 8, giảm 47%, đưa tổng doanh số từ đầu năm xuống còn 14.561 xe, kém hơn 39% so với cùng kỳ năm 2024. Ở Bỉ, chỉ có 485 xe Tesla được đăng ký mới, giảm đến 61% so với tháng 8/2024, và lũy kế 8 tháng giảm đến 56% với 6.398 xe.

Đan Mạch ghi nhận mức giảm 42% trong tháng 8, còn 473 xe; trong khi tổng cộng 8 tháng thị trường này chỉ đạt 4.561 xe, tức thấp hơn 54% so với cùng kỳ. Thụy Điển là thị trường giảm sâu nhất khi doanh số tháng 8 chỉ còn 210 xe, sụt giảm tới 84%, đưa tổng doanh số từ đầu năm xuống 3.984 xe với mức giảm 66%.

Một chiếc Tesla Model Y được sử dụng làm xe taxi tại Na Uy. Nhờ vào các chính sách dài hạn và nhất quán, doanh số xe điện tại thị trường này phát triển ổn định, ít chịu ảnh hưởng bởi các động thái chính trị gần đây của ông Elon Musk.

Na Uy là thị trường ngoại lệ hiếm hoi, khi Tesla vẫn duy trì được doanh số tương đối tốt. Trong tháng 8, hãng bán được 3.014 xe, tăng 21% so với tháng 8/2024. Tính từ đầu năm đến nay, Tesla đã giao 16.891 xe với mức tăng trưởng 26%.

Không chỉ ở châu Âu, tình hình toàn cầu cũng không mấy khả quan cho hãng xe này. Trong nửa đầu năm 2025, lượng giao xe của Tesla trên toàn thế giới giảm 13%, khiến công ty có nguy cơ đối mặt với năm suy giảm doanh số thứ hai liên tiếp.

Không chỉ phải cạnh tranh với các đối thủ đến từ Trung Quốc, Tesla còn phải đối mặt với sự chuyển dịch của các thương hiệu châu Âu khi ra mắt các dòng xe điện có mức giá dễ dàng tiếp cận hơn.

Trong khi Tesla đang chật vật, đối thủ Volkswagen lại nỗ lực khai thác di sản từ các dòng xe bán chạy của mình. Mới đây, hãng đã ra mắt mẫu hatchback điện cỡ nhỏ ID. Polo, dự kiến có giá dưới 25.000 Euro và sẽ được phân phối từ năm 2026. Mẫu xe này được định vị để cạnh tranh trực diện với các thương hiệu Trung Quốc như BYD hay Zhejiang Geely, vốn đang gia tăng sự hiện diện tại châu Âu bằng các sản phẩm giá rẻ.

Tại Đức - thị trường trọng điểm của Tesla, doanh số xe thuần điện trong tháng 8 lại tăng tới 46% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy nhu cầu EV ở châu Âu vẫn rất mạnh, nhưng Tesla lại không tận dụng được xu thế đó để giữ vững thị phần của mình.

Thiếu một chiến lược đối phó hiệu quả, Tesla có thể mất dần vị thế tại thị trường trọng điểm, nơi khách hàng đang ngày càng chuyển hướng sang các lựa chọn xe điện đa dạng hơn.

Trong bối cảnh thị trường xe điện tại châu Âu ngày càng sôi động với sự nổi lên của Volkswagen cùng làn sóng xe giá rẻ đến từ Trung Quốc, Tesla có nguy cơ tiếp tục mất dần chỗ đứng nếu không kịp thời đưa ra các chiến lược phù hợp. Viễn cảnh sắp tới của hãng có thể sẽ là cuộc chiến khó khăn hơn bao giờ hết, khi người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn đa dạng, trong khi lợi thế về giá và công nghệ vốn từng giúp Tesla dẫn đầu đang dần bị thu hẹp.