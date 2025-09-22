Con cái bận rộn, ba mẹ chọn vào viện dưỡng lão ở TP.HCM

TP.HCM vừa ký kết chương trình hợp tác nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Thực tế, ngày càng nhiều cụ lựa chọn viện dưỡng lão thay vì ở cùng con cháu.

Người cao tuổi được thăm khám tại Viện dưỡng lão.

Ở tuổi 79, bà Ngô Thị Em, quê Đà Nẵng, mới chuyển vào sống tại một viện dưỡng lão ở TP.HCM khoảng ba tháng nay. Trước đó, từ năm 2016, bà theo các con vào TP.HCM và sống cùng gia đình tại khu tái định cư Bình Khánh.

Chồng bà mất năm 2015 khi đang điều trị tại một cơ sở dưỡng lão khác. Sau biến cố, bà tiếp tục ở cùng con cháu. Tuy nhiên, khi tuổi ngày càng cao, sức khỏe không còn ổn định, con cái bận rộn, việc đi lại bất tiện, bà quyết định gắn bó với viện dưỡng lão. Mỗi cuối tuần, con cháu lại đến thăm, đưa bà về nhà một vài ngày.

"Cuộc sống ở đây đơn giản nhưng tinh thần thoải mái hơn nhiều. Tôi có bạn đồng lứa để chia sẻ, được hộ lý chăm sóc chu đáo. Ở tuổi này, chỉ mong mỗi ngày bình an, con cháu ghé thăm là đủ hạnh phúc", bà Em tâm sự.

Không riêng bà Em, nhiều người cao tuổi khác cũng tìm đến viện dưỡng lão làm chốn an dưỡng.

Ông Nguyễn Văn H., hơn 70 tuổi, từng sống lâu năm ở Mỹ. Vợ chồng ông đều làm trong ngành kỹ sư và quản lý tại một hãng điện tử. Cuối năm ngoái, khi trở về Việt Nam, bệnh Parkinson của ông trở nặng khiến ông không thể đi lại. Sau khi tham quan bảy cơ sở, ông và vợ quyết định dừng chân tại viện dưỡng lão ở phường Linh Xuân (TP.HCM). Chi phí là một lý do quan trọng.

"Ở Mỹ, chăm sóc tại viện dưỡng lão có thể tốn đến 8.000 USD /tháng. Ở Việt Nam, vừa tiết kiệm, vừa có người thân, anh chị em, cháu ruột thường xuyên đến thăm, tinh thần thoải mái hơn nhiều", bà Hồng Nancy, vợ ông H. chia sẻ.

Theo bà Hồng, các viện dưỡng lão trong nước phù hợp vì dễ chia sẻ, giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ, nhân viên trẻ trung và gần gũi.

Bà Ngô Thị Em được nhân viên y tế của Trung tâm Y tế Khu vực Thủ Đức đo huyết áp. Ảnh: Tâm An.

Trong khi đó, TP.HCM đang đẩy mạnh xây dựng mô hình chăm sóc người cao tuổi. Bác sĩ Trần Thanh Sang, Giám đốc Trung tâm Y tế Khu vực Thủ Đức, cho biết trên địa bàn hiện có hai cơ sở dưỡng lão, song số lượng này mới chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ nhu cầu.

"TP.HCM đang là địa phương có tốc độ già hóa dân số cao nhất cả nước. Người cao tuổi thường phải đối diện cùng lúc nhiều bệnh mạn tính như tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch, COPD hay sa sút trí tuệ", bác sĩ Sang nhấn mạnh.

Do đó, Trung tâm Y tế Thủ Đức và Viện dưỡng lão Tâm An ký kết hợp tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Đây là lần đầu tiên một trung tâm y tế tại TP.HCM ký thỏa thuận với cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập.

Nội dung hợp tác bao gồm khám và tư vấn sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ sức khỏe điện tử, cấp phát thuốc bảo hiểm y tế tận nơi, đồng thời triển khai tiêm vaccine phòng bệnh như cúm, sốt xuất huyết, viêm màng não. Đội ngũ nhân sự tại viện cũng sẽ được đào tạo, tập huấn để nâng cao chuyên môn.

Bác sĩ Sang nhận định nếu được tổ chức đúng hướng và bài bản, đây sẽ là giải pháp hữu ích, đặc biệt cho những người già có hoàn cảnh khó khăn hoặc mắc nhiều bệnh nền cần được chăm sóc toàn diện.

Bác sĩ Sang cho rằng tại Việt Nam, mô hình viện dưỡng lão vẫn còn khá mới, song một số địa phương đã triển khai và cho thấy hiệu quả tích cực. Dù hiện nay các cơ sở này chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ so với nhu cầu, song về lâu dài sẽ góp phần quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho người cao tuổi trong cộng đồng.