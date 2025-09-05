Cơn đau lúc rạng sáng khiến chàng trai suýt mất tinh hoàn

Nam sinh nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng bìu, tinh hoàn tím tái. Nhờ được phẫu thuật kịp thời, bệnh nhân không cần phải cắt bỏ tinh hoàn.

Xoắn tinh hoàn là cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm, cần được xử trí kịp thời. Ảnh: Shutterstock.

Lúc 4h30 phút sáng, các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, tiếp nhận bệnh nhân N.T.M. (15 tuổi) trong tình trạng đau dữ dội vùng bìu trái. Thăm khám ghi nhận tinh hoàn trái sưng to, nằm cao bất thường, sờ thấy khối cứng, bệnh nhân đau dữ dội khi chạm vào và mất phản xạ cơ bìu.

Siêu âm Doppler cho thấy lưu lượng máu đến tinh hoàn trái giảm rõ rệt. Với chẩn đoán xoắn tinh hoàn giờ thứ 4, bệnh nhân lập tức được đưa vào phòng mổ. Bác sĩ rạch da đường giữa bìu, bóc tách vào đến bao tinh hoàn, phát hiện thừng tinh trái xoắn hai vòng khiến tinh hoàn tím tái.

Sau khi tháo xoắn ngược chiều kim đồng hồ, đắp gạc ấm, tinh hoàn bệnh nhân hồng trở lại. Kiểm tra tinh hoàn phải không thấy xoắn, bác sĩ tiến hành đưa cả hai bên về đúng vị trí giải phẫu, cố định vào cân cơ bìu và khâu đóng vết mổ. Hậu phẫu ngày thứ hai, bệnh nhân hồi phục tốt, vết mổ khô và được xuất viện.

Xoắn tinh hoàn (testicular torsion) là tình trạng cấp cứu xảy ra khi tinh hoàn bị xoắn trên cuống mạch máu (thừng tinh), làm tắc nghẽn nguồn máu nuôi. Thiếu máu đột ngột khiến bệnh nhân đau dữ dội và nếu không được xử trí trong vài giờ, tinh hoàn có thể hoại tử, buộc phải cắt bỏ.

Theo ThS.BS Nguyễn Trung Hiếu, Phó giám đốc Trung tâm Tiết niệu, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, tình trạng này thường gặp ở nam giới tuổi dậy thì, trong đó nguyên nhân phổ biến nhất là dị tật “chuông treo” khiến tinh hoàn di động tự do trong bìu.

Ngoài ra, tinh hoàn ẩn, vận động mạnh hoặc chấn thương vùng bẹn cũng là yếu tố nguy cơ. Các biểu hiện bao gồm đau bìu đột ngột, tinh hoàn sưng cứng, nằm cao hơn bình thường và mất phản xạ cơ bìu.

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu, đây là cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm, bệnh nhân cần được đưa đến bệnh viện ngay khi xuất hiện triệu chứng đau bìu đột ngột. Nếu không được phát hiện sớm, xoắn tinh hoàn có thể gây hoại tử, teo nhỏ, suy giảm khả năng sinh sản hoặc để lại biến chứng tâm lý ở trẻ vị thành niên.

Phẫu thuật tháo xoắn và cố định tinh hoàn là phương pháp điều trị duy nhất, trong đó “thời gian vàng” quyết định khả năng bảo tồn: trong 6 giờ đầu, tỷ lệ thành công đạt 90-100%, sau 12 giờ giảm còn 20-50% và sau 24 giờ gần như phải cắt bỏ tinh hoàn.