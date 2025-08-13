Con đường 40 m rực màu cờ đỏ ở Nghệ An gây sốt

Hưởng ứng ngày Quốc khánh đến gần, vợ chồng chị Minh Thụy sơn lại những bức vẽ cờ trên tường lối vào nhà, tạo nên khung cảnh đẹp mắt.

Con đường rợp hình cờ Đảng, cờ Tổ quốc trước nhà chị Minh Thụy.

Vài ngày qua, con đường dài khoảng 40 m dẫn vào nhà chị Phan Thị Minh Thụy (sinh năm 1983) và anh Trần Minh Tâm ở xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An bỗng trở thành điểm check-in chụp ảnh nổi tiếng, được nhiều bạn trẻ ghé thăm.

Lý do là trên bức tường hai bên đường, hai vợ chồng phủ kín bằng hình vẽ cờ Đảng, cờ Tổ quốc xen kẽ, bên trên còn trang trí bằng những chậu hoa màu sắc, tạo nên khung cảnh rực rỡ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Minh Thụy cho biết khu vực đất thuộc quyền sở hữu của vợ chồng chị. Ba năm trước, hai người nảy ra ý tưởng sơn lên tường lối dẫn vào nhà bằng hình cờ Đảng, cờ Tổ quốc và bắt tay vào thực hiện.

"Chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản mình là người Việt Nam, muốn làm điều gì đó cho thấy sự tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước của mình và lan tỏa đến mọi người", chị nói.

Vợ chồng chị Thụy tự tay sơn vẽ các lá cờ trên tường.

Thời điểm mới hoàn thành, vợ chồng chị Thụy không chụp hình lại đăng lên mạng xã hội nên chỉ ít người dân sống xung quanh biết. Sau đó cứ mỗi dịp lễ Tết, thấy màu sơn bạc đi hay tường lấm bẩn, chị Thụy và anh Tâm lại vệ sinh, sơn mới lại.

Năm nay, trong không khí ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đến gần, cặp vợ chồng Nghệ An lại sơn sửa để chào mừng. Lần này, chị Thụy chụp ảnh, chia sẻ lên mạng và bất ngờ khi được nhiều người hưởng ứng, khen ngợi, thậm chí nhiều người dân ở lân cận đến xin chụp hình.

"Chúng tôi rất vui và luôn chào đón mọi người tới chơi. Khu vực tôi sống cũng là miền núi, không có quá nhiều công trình kỷ niệm hay điểm chụp hình đẹp nên nếu có thể phục vụ mọi người, tôi luôn sẵn lòng", chị nói.

Chia sẻ thêm về những bức vẽ nắn nót, đều tăm tắp, chị Thụy kể từng theo học chuyên ngành hội họa và có 10 năm giảng dạy bộ môn Mỹ thuật. Hiện, chị đã chuyển nghề, theo đuổi lĩnh vực khác song vẫn dành nhiều tình yêu cho hội họa.

Để con đường cờ hoa thêm phần rực rỡ, chị Thụy cho biết sát ngày 2/9, vợ chồng chị dự tính treo thêm những dây cờ nhỏ phía trên, sẵn sàng chào đón mọi người ghé thăm, chụp hình.