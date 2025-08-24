Con đường cờ đỏ sao vàng giữa ruộng bậc thang hút khách ở Sơn La

Trong lần ghé bản Suối Lìn (xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La) ngày 18/8, Quang Kiên (30 tuổi, ở Mộc Châu) bày tỏ bất ngờ khi chiêm ngưỡng con đường cờ đỏ sao vàng uốn lượn theo ruộng bậc thang rộng 23 ha. Được biết, con đường cờ Tổ quốc dài hơn 1 km, do Ban quản lý Suối Lìn phối hợp đoàn thanh niên thực hiện. "Trên nền xanh mướt của lúa, sắc đỏ lá cờ tạo nên khung cảnh vừa bình dị vừa thiêng liêng, gợi niềm tự hào dân tộc", Kiên nói với Tri Thức - Znews.

Kiên cho biết thường giữ thói quen "du lịch tại địa phương", tức là đi, khám phá và ghi lại hình ảnh, video những nét đẹp thiên nhiên, văn hóa quê hương để giới thiệu tới du khách. Dù nhiều lần ghé bản Suối Lìn, anh luôn bất ngờ mỗi khi quay trở lại. Nam du khách rủ bạn bè đến trải nghiệm con đường cờ đỏ sao vàng xuất hiện đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Ngắm những lá cờ đỏ tung bay giữa cánh đồng lúa xanh, Kiên cho biết cảm nhận rõ không khí thiêng liêng và niềm tự hào trước thềm đại lễ 2/9.

Theo anh, so với nhiều điểm đến nổi tiếng ở Mộc Châu, con đường cờ Suối Lìn mang một nét rất riêng: vừa gần gũi, mộc mạc với thiên nhiên, vừa gắn liền hình ảnh lá cờ Tổ quốc - một biểu tượng thiêng liêng, chạm đến cảm xúc sâu xa trong mỗi người Việt.

Kiên cho biết khoảnh khắc gây ấn tượng mạnh nhất là đoạn đường cong cong, uốn lượn giữa đồng lúa, gợi liên tưởng đến hình chữ S của dải đất Việt Nam.

Ngoài con đường cờ, du khách có thể check-in những thửa ruộng bậc thang xanh ngát xung quanh. Từ Suối Lìn, hành trình cũng dễ dàng kết hợp tham quan thác Chiềng Khoa, thác Nàng Tiên - những điểm đến nổi tiếng của Vân Hồ.

Ruộng bậc thang Suối Lìn được đánh giá là một trong những nơi đẹp nhất xã Vân Hồ, mang vẻ yên bình, thơ mộng với không gian mát mẻ, dễ chịu. Khác với ruộng bậc thang ở Hà Giang, Sa Pa hay Yên Bái vốn chênh lệch lớn về độ cao, Suối Lìn có độ thoải đều hơn, nhưng vẫn tạo nên khung cảnh ấn tượng và hùng vĩ.

Những thửa ruộng bậc thang uốn lượn theo triền đồi tạo nên bức tranh vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Dù là sắc xanh mướt mùa hè hay vàng óng mùa thu, nơi đây luôn giữ sức hút đặc biệt.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình