Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

Format-Lifestyle

Con đường cờ đỏ sao vàng giữa ruộng bậc thang hút khách ở Sơn La

  • Chủ nhật, 24/8/2025 11:19 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giữa mùa lúa xanh mướt, bản Suối Lìn (Vân Hồ, Sơn La) thu hút du khách bởi con đường cờ đỏ sao vàng dài hơn một km uốn lượn giữa ruộng bậc thang.

Cảnh cờ đỏ sao vàng uốn lượn theo ruộng bậc thanh 'gây sốt' Giữa mùa lúa xanh mướt, bản Suối Lìn (Vân Hồ, Sơn La) thu hút du khách bởi con đường cờ đỏ sao vàng dài hơn một km uốn lượn giữa ruộng bậc thang.
ban Suoi Lin anh 1

Trong lần ghé bản Suối Lìn (xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La) ngày 18/8, Quang Kiên (30 tuổi, ở Mộc Châu) bày tỏ bất ngờ khi chiêm ngưỡng con đường cờ đỏ sao vàng uốn lượn theo ruộng bậc thang rộng 23 ha. Được biết, con đường cờ Tổ quốc dài hơn 1 km, do Ban quản lý Suối Lìn phối hợp đoàn thanh niên thực hiện. "Trên nền xanh mướt của lúa, sắc đỏ lá cờ tạo nên khung cảnh vừa bình dị vừa thiêng liêng, gợi niềm tự hào dân tộc", Kiên nói với Tri Thức - Znews.
ban Suoi Lin anh 2

Kiên cho biết thường giữ thói quen "du lịch tại địa phương", tức là đi, khám phá và ghi lại hình ảnh, video những nét đẹp thiên nhiên, văn hóa quê hương để giới thiệu tới du khách. Dù nhiều lần ghé bản Suối Lìn, anh luôn bất ngờ mỗi khi quay trở lại. Nam du khách rủ bạn bè đến trải nghiệm con đường cờ đỏ sao vàng xuất hiện đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
ban Suoi Lin anh 3

Ngắm những lá cờ đỏ tung bay giữa cánh đồng lúa xanh, Kiên cho biết cảm nhận rõ không khí thiêng liêng và niềm tự hào trước thềm đại lễ 2/9.
ban Suoi Lin anh 4

Theo anh, so với nhiều điểm đến nổi tiếng ở Mộc Châu, con đường cờ Suối Lìn mang một nét rất riêng: vừa gần gũi, mộc mạc với thiên nhiên, vừa gắn liền hình ảnh lá cờ Tổ quốc - một biểu tượng thiêng liêng, chạm đến cảm xúc sâu xa trong mỗi người Việt.

ban Suoi Lin anh 5

Nguyễn Hà Phương, bạn của Kiên, "vỡ òa cảm xúc" trước khung cảnh những hàng cờ đỏ sao vàng uốn lượn giữa cánh đồng lúa xanh.
ban Suoi Lin anh 6

Kiên cho biết khoảnh khắc gây ấn tượng mạnh nhất là đoạn đường cong cong, uốn lượn giữa đồng lúa, gợi liên tưởng đến hình chữ S của dải đất Việt Nam.
ban Suoi Lin anh 7

Ngoài con đường cờ, du khách có thể check-in những thửa ruộng bậc thang xanh ngát xung quanh. Từ Suối Lìn, hành trình cũng dễ dàng kết hợp tham quan thác Chiềng Khoa, thác Nàng Tiên - những điểm đến nổi tiếng của Vân Hồ.
ban Suoi Lin anh 8

Ruộng bậc thang Suối Lìn được đánh giá là một trong những nơi đẹp nhất xã Vân Hồ, mang vẻ yên bình, thơ mộng với không gian mát mẻ, dễ chịu. Khác với ruộng bậc thang ở Hà Giang, Sa Pa hay Yên Bái vốn chênh lệch lớn về độ cao, Suối Lìn có độ thoải đều hơn, nhưng vẫn tạo nên khung cảnh ấn tượng và hùng vĩ.
ban Suoi Lin anh 9

Những thửa ruộng bậc thang uốn lượn theo triền đồi tạo nên bức tranh vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Dù là sắc xanh mướt mùa hè hay vàng óng mùa thu, nơi đây luôn giữ sức hút đặc biệt.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình

Hà Nội rực rỡ cờ hoa

Đường phố Hà Nội rực rỡ sắc đỏ - vàng của cờ hoa, băng rôn và áp phích khổ lớn chào mừng đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

05:50 17/8/2025

'Sống ảo' chuẩn Hà Nội dịp 2/9

Những con phố rợp sắc cờ đỏ sao vàng, các công trình lịch sử sẽ là điểm check-in lý tưởng, mang đến trải nghiệm khó quên cho du khách khi đến Hà Nội dự lễ diễu binh 2/9.

06:33 16/8/2025

Khách Tây bất ngờ với màn trình diễn trực thăng trên bầu trời Hà Nội

Paul (du khách Pháp) tỏ ra bất ngờ khi lần đầu chứng kiến dàn trực thăng Mi-8, Mi-17 tiến vào vào trung tâm Hà Nội sáng 21/8, luyện tập cho lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

12:44 21/8/2025

Châu Sa

Ảnh, video: Quang Kiên

bản Suối Lìn bản Suối Lìn Sơn La ruộng bậc thang cờ đỏ sao vàng Suối Lìn tọa độ độc lập A80 Quốc khánh 2/9 80 năm quốc khánh Quốc khánh lễ 2/9 cờ tổ quốc

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý