Con đường lây của virus viêm gan B

Một người trong gia đình của tôi mắc viêm gan B dù trước đó không có dấu hiệu rõ ràng. Điều này khiến tôi khá lo lắng. Xin hỏi bệnh lây truyền qua đường nào và làm thế nào để phòng tránh?

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)

Trong 5 loại viêm gan siêu vi được biết đến (A, B, C, D, E), viêm gan B là loại phổ biến nhất trên thế giới. Virus viêm gan B (HBV) thường gây bệnh ngắn hạn, nhưng có thể trở thành mạn tính.

Viêm gan B chủ yếu lây lan khi máu, tinh dịch hoặc một số chất dịch cơ thể khác - ngay cả với lượng rất nhỏ - từ người bị nhiễm HBV xâm nhập vào cơ thể người không bị nhiễm.

Dưới đây là những cách HBV có thể lây lan:

- Từ mẹ sang con khi sinh hoặc lây truyền ngang, đặc biệt là từ trẻ bị nhiễm sang trẻ không bị nhiễm trong 5 năm đầu đời. Tình trạng nhiễm trùng mạn tính rất phổ biến ở trẻ sơ sinh bị nhiễm từ mẹ hoặc trước 5 tuổi.

- Qua vết thương do kim tiêm, xăm mình, xỏ khuyên và tiếp xúc với máu và dịch cơ thể bị nhiễm bệnh, chẳng hạn nước bọt, dịch kinh nguyệt, dịch âm đạo và tinh dịch.

- Dùng chung hoặc tái sử dụng kim tiêm, ống tiêm bị nhiễm bẩn hoặc vật sắc nhọn tại các cơ sở y tế, trong cộng đồng hoặc giữa những người tiêm chích ma túy.

- Lây truyền qua đường tình dục phổ biến hơn ở những người chưa tiêm vaccine và có nhiều bạn tình.

Nhiễm viêm gan B mắc phải ở tuổi trưởng thành chỉ dẫn đến viêm gan mạn tính ở dưới 5% trường hợp, trong khi nhiễm trùng ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dẫn đến viêm gan mạn tính ở khoảng 95% trường hợp.

Hầu hết người bệnh không có triệu chứng nào khi mới bị nhiễm bệnh. Một số người mắc bệnh cấp tính với các triệu chứng kéo dài vài tuần:

Vàng da và mắt (vàng da)

Nước tiểu sẫm màu

Cảm thấy rất mệt mỏi

Buồn nôn và nôn mửa

Đau bụng

Mặc dù hầu hết người bệnh sẽ hồi phục sau bệnh cấp tính, một số người mắc viêm gan B mạn tính sẽ phát triển bệnh gan tiến triển và các biến chứng như xơ gan và ung thư biểu mô tế bào gan (ung thư gan). Những bệnh này có thể khiến người bệnh không qua khỏi.

Không có phương pháp điều trị cụ thể nào cho bệnh viêm gan B cấp tính. Viêm gan B mạn tính có thể được điều trị bằng thuốc kháng virus. Việc chăm sóc người bị viêm gan B cấp tính nên tập trung vào việc kiểm soát các triệu chứng. Họ nên ăn uống lành mạnh và uống nhiều nước để ngăn ngừa mất nước do nôn mửa và tiêu chảy.

Nhiễm viêm gan B mạn tính có thể được điều trị bằng thuốc uống, bao gồm tenofovir hoặc entecavir. Hầu hết người bắt đầu điều trị viêm gan B phải tiếp tục điều trị suốt đời.

Viêm gan B có thể phòng ngừa bằng vaccine. Tất cả trẻ sơ sinh nên được tiêm vaccine viêm gan B càng sớm càng tốt sau khi sinh (trong vòng 24 giờ). Sau đó, tiêm 2 hoặc 3 liều vaccine viêm gan B, cách nhau ít nhất 4 tuần.

Để giảm nguy cơ mắc hoặc lây lan viêm gan B:

Quan hệ tình dục an toàn bằng cách sử dụng bao cao su

Tránh dùng chung kim tiêm hoặc bất kỳ dụng cụ nào dùng để tiêm thuốc, xỏ khuyên hoặc xăm mình

Rửa tay kỹ bằng xà phòng và nước sau khi tiếp xúc với máu, dịch cơ thể hoặc bề mặt bị ô nhiễm

Tiêm vaccine phòng viêm gan B nếu làm việc trong môi trường chăm sóc sức khỏe.