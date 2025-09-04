Con đường lây nhiễm bệnh viêm gan B

Theo CDC, virus viêm gan B có thể lây lan qua tiếp xúc máu trực tiếp, quan hệ tình dục không được bảo vệ và mẹ truyền sang con khi mang thai hoặc khi sinh.

Viêm gan B là bệnh nhiễm trùng có thể lây nhiễm qua dịch cơ thể. Ảnh: MedlinePlus.

Viêm gan B là bệnh nhiễm trùng gan do siêu vi viêm gan B (HBV) gây ra. Không phải tất cả người nhiễm HBV đều có các triệu chứng, nhưng đối với những người mắc bệnh, các triệu chứng có thể bao gồm mệt mỏi, kém ăn, đau dạ dày, buồn nôn và vàng da.

Con đường lây lan của virus viêm gan B

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), virus viêm gan B lây lan khi máu, tinh dịch hoặc các chất dịch cơ thể khác - ngay cả với lượng cực nhỏ - từ người bị nhiễm virus viêm gan B xâm nhập vào cơ thể của người không bị nhiễm bệnh.

Một số nguyên nhân khiến mọi người có thể bị nhiễm virus HBV bao gồm:

Trẻ sinh ra từ một người mẹ bị nhiễm bệnh

Quan hệ tình dục với người bị viêm gan B

Dùng chung kim tiêm, ống tiêm hoặc dụng cụ pha chế thuốc bị nhiễm virus

Dùng chung các vật dụng bị nhiễm như bàn chải đánh răng, dao cạo râu hoặc thiết bị y tế (như máy đo đường huyết) với người bị viêm gan B

Tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc vết thương hở của người bệnh

Kiểm soát nhiễm khuẩn kém tại các cơ sở y tế.

Mặc dù virus viêm gan B có thể được tìm thấy trong nước bọt, nó không lây lan qua việc hôn hoặc dùng chung đồ dùng. Viêm gan B không lây lan qua hắt hơi, ho, ôm hoặc qua thức ăn hay nước uống. Phụ nữ nhiễm viêm gan B cũng không làm lây lan virus khi cho con bú trực tiếp sữa mẹ.

Biến chứng của bệnh viêm gan B

Theo Health Direct, quá trình nhiễm viêm gan B chủ yếu phụ thuộc vào độ tuổi của người bị nhiễm bệnh.

Những người bị nhiễm virus khi còn nhỏ có khả năng bị nhiễm trùng lâu dài (mạn tính) và có thể gặp các biến chứng như sẹo gan (xơ gan), ung thư gan hoặc suy gan (khi gan ngừng hoạt động). Trẻ sơ sinh có 9/10 nguy cơ mắc bệnh và trẻ em có 3/10 nguy cơ mắc bệnh mạn tính, kéo dài suốt đời.

Những người bị nhiễm bệnh ở tuổi vị thành niên hoặc người lớn có thể bị ốm với các triệu chứng (viêm gan cấp tính), nhưng họ có nguy cơ thấp hơn bị nhiễm trùng mạn tính. Những người khác bị nhiễm trùng âm thầm, không có bất kỳ triệu chứng nào.

Hầu hết người bị nhiễm ở tuổi trưởng thành (khoảng 95/100) sẽ đào thải virus ra khỏi cơ thể trong vòng 6 tháng. Họ phát triển khả năng miễn dịch với các đợt nhiễm viêm gan B trong tương lai và không bị tổn thương gan lâu dài.

Tuy nhiên, cứ 20 người lớn, có khoảng một người không thể loại bỏ được virus và phát triển thành viêm gan B mạn tính. Về lâu dài, họ có nguy cơ mắc các biến chứng như xơ gan và ung thư gan.

Tiêm vaccine là cách tốt nhất để phòng ngừa viêm gan B. Ảnh: Shutterstock.

Cách phòng ngừa viêm gan B

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS), tiêm vaccine là cách tốt nhất để ngăn ngừa viêm gan B. Trẻ sơ sinh có mẹ bị viêm gan B sẽ được tiêm thêm vaccine để giảm nguy cơ mắc bệnh.

Người lớn chỉ cần tiêm vaccine viêm gan B nếu họ có nguy cơ cao, ví dụ:

Đi du lịch đến một quốc gia có nguy cơ cao

Bị bệnh gan hoặc thận

Bị HIV

Làm công việc có nguy cơ cao bị nhiễm trùng - như nhân viên y tế.

Để giúp bảo vệ bản thân khỏi bệnh viêm gan B, bạn cũng nên:

Sử dụng bao cao su hoặc màng chắn khi quan hệ tình dục qua đường âm đạo, hậu môn hoặc miệng

Tránh dùng chung dao cạo, bàn chải đánh răng và kim tiêm với người khác

Nếu dùng thuốc tiêm tĩnh mạch, không sử dụng chung kim tiêm hoặc ống tiêm với bất kỳ ai.