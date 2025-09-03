Con gái Elon Musk túng thiếu, đi ở trọ sau khi cắt đứt quan hệ với cha

Vivian Wilson (21 tuổi), con gái chuyển giới bị xa lánh của Elon Musk, tiết lộ cô đang sống khó khăn, dù là con của người giàu nhất thế giới.

Vivian Wilson theo đuổi công việc người mẫu sau khi cắt đứt quan hệ với người cha giàu nhất thế giới. Ảnh: Snorlax/MEGA.

"Mọi người cứ nghĩ tôi có nhiều tiền. Tôi không có hàng trăm nghìn USD trong tay. Mẹ tôi giàu lắm phải không? Nhưng rõ ràng là người kia (ám chỉ Musk) mới giàu đến mức không tưởng", Vivian Wilson chia sẻ với The Cut trong một cuộc phỏng vấn mới đây.

Người mẫu đầy tham vọng tiết lộ đang sống chung phòng với 3 người bạn để giảm chi phí sinh hoạt. Cô nói thêm rằng "không mong muốn trở nên siêu giàu".

"Tôi có đủ tiền ăn. Tôi có bạn bè, chỗ ở và một khoản thu nhập. Điều đó thật tuyệt và may mắn hơn nhiều so với hầu hết người cùng tuổi tôi ở Los Angeles", Wilson nói.

Theo New York Post, giá trị tài sản của Musk ước tính khoảng 413 tỷ USD .

Wilson nói rằng vẫn chưa quen với sự nổi tiếng. Ảnh: @vivllainous/Instagram.

Wilson - người con cả trong số 14 người con của Musk - đã gây tai tiếng với việc cắt đứt quan hệ với người cha tỷ phú của mình vào năm 2022, khi cô nộp đơn xin thay đổi giới tính và tên của mình.

Kể từ đó, Wilson đã nhiều lần chỉ trích ông trùm công nghệ trên mạng xã hội - gọi ông là "kẻ ấu trĩ đáng thương" vì không chấp nhận giới tính của cô.

Về phía Musk, ông tuyên bố trong các cuộc phỏng vấn trước đây rằng Wilson đã "bị giết bởi loại virus tâm trí thức tỉnh" và rằng ông đã "bị lừa" để cho cô chuyển giới ở tuổi 16.

Ở một phần khác của cuộc phỏng vấn, Wilson đề cập đến tuổi thơ xa hoa của mình - theo học tại một "trường trung học tư thục toàn trẻ em da đen" bao gồm cả Gwyneth Paltrow và con gái của Chris Martin là Apple.

Cô cho biết cô đã được dạy nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Tây Ban Nha. Cô thừa nhận đã đi học đại học ở Canada và Nhật Bản trước khi bỏ học - đổ lỗi cho AI đã phá hỏng "động lực" của mình.

Nói về sự nổi tiếng mới nổi của mình, Wilson khẳng định rằng cô "không giỏi trong việc trở nên nổi tiếng".

"Tôi đã đấu tranh rất nhiều để được nhìn nhận như một người bình thường. Có một khoảnh khắc ngay trước khi tôi nổi tiếng, không ai biết tôi là ai. Thật tuyệt vời. Mọi người đều đối xử với tôi như một người bình thường. Tôi hơi nhớ điều đó. Nhưng tôi cũng thích sự nổi tiếng", cô nói.