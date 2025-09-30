Con gái lừa đảo bị bắt, mẹ đăng tin tìm kiếm vì tưởng mất tích

Gia đình Trì Quảng Oánh (Trung Quốc) nhận tin con gái đã bị bắt vì tham gia băng nhóm lừa đảo ở Ai Cập sau nhiều ngày đăng tin tìm kiếm.

Trì Quảng Oánh chụp ảnh tại tượng nhân sư Ai Cập. Ảnh: Sohu.

Tối ngày 29/9, Bộ Nội vụ Ai Cập đăng tải bài viết trên nền tảng X phản hồi thông tin một nữ du khách người Trung Quốc mất tích tại nước này.

Thông qua kết quả điều tra, cô gái tên Trì Quảng Oánh, 21 tuổi (đến từ thành phố Bao Đầu, Nội Mông, Trung Quốc) đã bị cảnh sát Ai Cập bắt giữ vì liên quan đến băng đảng lừa đảo trực tuyến. Nhóm tội phạm gồm 8 thành viên, trong đó 3 người mang quốc tịch Trung Quốc (bao gồm Trì Quảng Oánh). Vụ án đã được cảnh sát bàn giao cho Văn phòng Công tố điều tra.

Bài viết do Bộ Nội vụ Ai Cập đăng tải ngày 29/9. Ảnh: Egyptian Interior Ministry’s/X.

Cũng theo bài đăng, đường dây của băng đảng trên bắt đầu từ hành vi dụ dỗ nạn nhân đến Ai Cập, bắt cóc, sau đó yêu cầu gia đình đưa tiền chuộc qua các nền tảng điện tử. Thời điểm bị bắt tại căn hộ, các nghi phạm tàng trữ nhiều vũ khí gồm súng gây mê, dao và điện thoại chứa bằng chứng phạm tội.

Trước đó, ngày 26/9, gia đình Trì Quảng Oánh đăng tin nhờ cộng đồng mạng tìm con gái mất tích sau lần liên lạc cuối cùng vào ngày 21/9, thậm chí còn tìm kiếm sự giúp đỡ từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Ai Cập.

Trong bài đăng tìm con, mẹ Quảng Oánh tiết lộ con gái say mê Ai Cập và kim tự tháp. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô quyết định độc hành đến đây du lịch, khám phá văn hóa, kỳ quan thiên nhiên. Bạn bè Oánh cho biết cô đến Ai Cập vào ngày 9/8 và có ý định ở lại lâu hơn.

"Chúng tôi cảm ơn cộng đồng Trung Quốc ở Ai Cập đã thông báo về tình trạng của con tôi. Mọi việc vẫn chưa được xác minh nhưng điều quan trọng là con gái tôi an toàn", mẹ Quảng Oánh cho hay sau khi nhận thông tin con gái bị giam giữ vào ngày 27/9.