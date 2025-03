Cơn giận dữ của 50.000 người sau cái chết của Kim Sae Ron

Hơn 50.000 người đã ký vào bản kiến nghị trực tuyến kêu gọi Quốc hội Hàn Quốc ban hành luật nhằm ngăn chặn và trừng phạt các YouTuber xâm phạm quyền riêng tư của người nổi tiếng.

Diễn viên Kim Sae Ron tự sát tại nhà riêng vào ngày 16/2. Ảnh: Yonhap.

Bản kiến nghị được đưa ra sau cái chết gần đây của nữ diễn viên Kim Sae Ron. Trước khi cô qua đời, một số YouTuber liên tục đăng video về cuộc sống riêng tư và lan truyền tin đồn về cô.

Tính đến chiều 14/3, đã có hơn 51.000 người ký vào bản kiến nghị trên trang web của Quốc hội Hàn Quốc, kêu gọi đưa ra các quy định chặt chẽ đối với những YouTuber này, nhiều người trong số đó là cựu phóng viên mảng giải trí, theo The Korea Times.

"Bắt nạt người nổi tiếng, ở mức độ gần như theo dõi rình rập, thông qua các kênh YouTube của cựu phóng viên giải trí không phải vấn đề mới. Gần đây, nó thậm chí còn khiến một diễn viên trẻ tìm đến cái chết thương tâm", người kiến nghị họ Jeong viết vào ngày 24/2.

Người kiến nghị cho biết nhiều người nổi tiếng đã rời khỏi ngành giải trí, bị suy sụp tinh thần hoặc thậm chí tự sát do các hành vi ác ý của các YouTuber.

"Tôi yêu cầu Hội đồng đưa ra các biện pháp nhằm ngăn chặn hành vi bắt nạt người nổi tiếng để kiếm lời và ngăn những người nổi tiếng làm điều dại dột", Jeong bày tỏ.

Kim Sae Ron chịu nhiều áp lực trước khi qua đời. Ảnh: News1.

Nếu bản kiến nghị lấy ý kiến công chúng của Quốc hội Hàn Quốc nhận được trên 50.000 lượt đồng tình, ủy ban thường trực sẽ cân nhắc, đưa ra quyết định trong vòng 90 ngày xem có nên đưa ra phiên họp toàn thể hay không.

Bản kiến nghị này được cho là nhắm vào @Behind_Master, một kênh YouTube chuyên đưa tin đồn về người nổi tiếng và từng đăng tải một số video liên quan đến nữ diễn viên Kim Sae Ron. Kênh này được cựu phóng viên giải trí Lee Jin Ho điều hành, có khoảng 620.000 người theo dõi.

Vào tháng 11/2024, Lee chỉ trích Kim, cho rằng cô đã tổ chức tiệc rượu với bạn bè sau khi tạm dừng hoạt động diễn xuất do scandal lái xe khi say rượu năm 2022. YouTuber này cũng chế giễu cô vì làm công việc bán thời gian ở quán cà phê, cho rằng đó chỉ là chiêu trò để thu hút sự đồng cảm của công chúng.

Vào tháng 2, Lee còn loan tin đồn về khả năng kết hôn của Kim sau khi cô đăng ảnh chụp cùng một người đàn ông lên mạng xã hội.

Kim Sae Ron là diễn viên nổi tiếng tại Hàn Quốc, được biết đến rộng rãi qua bộ phim The Man from Nowhere năm 2010. Cô được phát hiện đã chết tại nhà riêng ở Seoul vào ngày 16/2. Cảnh sát xác nhận không có dấu hiệu phạm tội.

Sau khi gia đình Kim cho biết sẽ có hành động pháp lý chống lại Lee vì gây ra nhiều tổn thương tinh thần cho cô, Lee đã chuyển nhiều video trên kênh về chế độ riêng tư.