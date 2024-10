Con mèo béo nhất thế giới qua đời ở trung tâm giảm cân

Kroshik qua đời vài tuần sau khi đến trung tâm giảm béo. Theo bác sĩ, các khối u ung thư trong cơ thể nó bị lớp mỡ dày che giấu nên không kịp thời được phát hiện.

Kroshik qua đời tại trung tâm giảm cân ở Nga.

Chú mèo có tên Kroshik đã giảm được khoảng 3,1 kg trước khi đột nhiên gặp vấn đề về hô hấp vào ngày 26/10.

Các bác sĩ thú y tại Trung tâm bảo vệ động vật Matroskin ở thành phố Perm (Nga) - nơi nó phải tuân theo chế độ tập luyện và ăn uống nghiêm ngặt để giảm cân - tin rằng lớp mỡ thừa của Kroshik nằm sâu đến mức kết quả chụp chiếu không phát hiện được khối u ung thư phát triển ở lá lách và các cơ quan nội tạng khác.

Galiana More, chủ sở hữu trung tâm Matroskin, cho rằng khối u đã khiến nhiều cơ quan bị suy yếu. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức dẫn đến cái chết của Kroshik sẽ được xác định sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi hoàn chỉnh, theo NewsX.

More cho biết ngay cả khi đã kiểm tra, vẫn "rất khó" để xác định liệu nguyên nhân tử vong của chú mèo béo là do cân nặng quá mức hay do khối u. Bà cũng lưu ý rằng mèo thường che giấu các triệu chứng khi bị bệnh, người nuôi chỉ phát hiện sau khi chúng qua đời.

"Mèo luôn giữ bí mật, chúng không thể hiện là đang bị bệnh. Kroshik không bị khó thở, không có vấn đề về tiêu hóa. Chúng tôi không thể siêu âm nhưng liên tục theo dõi sức khỏe của Kroshik vì chúng tôi hiểu rằng tình trạng thừa cân của nó không phải tự nhiên mà có", More nói.

Kroshik có cân nặng lên tới 17 kg.

Bà cũng cho hay tất cả xét nghiệm của Kroshik trong những tuần trước khi qua đời đều bình thường.

"Thật đau lòng khi chúng tôi không sớm biết, không thể giúp được gì. Đây là một mất mát lớn đối với chúng tôi, bởi Kroshik là biểu tượng của hy vọng cho tất cả mọi người và chúng tôi thực sự chỉ muốn công bố những tin tốt. Thật đau đớn khi phải nói về điều đó".

Kroshik, được New York Post gọi là con mèo béo nhất thế giới, từng gây sốt mạng xã hội khi cố gắng trốn khỏi trung tâm giảm cân. Loạt ảnh được ghi lại cho thấy chú mèo nặng 17 kg bị kẹt giữa các thanh chắn của kệ giày hút tới 8,5 triệu lượt xem, gần 1.500 lượt chia sẻ trên nền tảng X.

Kroshik được phát hiện và giải cứu khỏi tầng hầm một bệnh viện ở Nga hồi đầu tháng 9. Các nhân viên bệnh viện được cho quá yêu thích con mèo, chăn rất nhiều bánh quy và súp, khiến con vật tăng cân chóng mặt và nặng đến mức không thể đi lại.

Trung tâm đã cho Kroshik chế độ ăn đặc biệt và tập luyện thường xuyên trên máy chạy bộ hoặc bơi trong bể nước để giảm bớt áp lực lên khớp. Các nhân viên thậm chí cạo bớt lông bụng của chú mèo để giúp lau khô nước sau mỗi buổi tập.