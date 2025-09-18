Cơn mưa tân binh mùa cuối năm, ôtô nào đủ sức bùng nổ?

Hàng loạt SUV mới chuẩn bị ra mắt, người dùng đang chờ đợi bất ngờ nào trong cuộc đua doanh số cuối năm?

Sắp bước vào quý cuối cùng của năm, nhiều mẫu xe mới đang "xếp hàng" chờ ngày ra mắt khách hàng Việt. Vậy đâu là những cái tên đang được chờ đợi, và chúng có gì đặc biệt?

Mitsubishi Destinator

Mẫu SUV mới nhất của Mitsubishi đang chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam sau khi xuất hiện ở Malaysia và Indonesia. Trước đó vào cuối tháng 8, Destinator cũng đang được bắt gặp khi đang lái thử tại Tây Ninh.

Nhiều khả năng mẫu xe sẽ được trang bị máy xăng 4 xy-lanh 1.5L tăng áp, cho công suất tối đa 163 mã lực, mô men xoắn cực đại 250 Nm. Động cơ này đi cùng hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Đây là cấu hình của Destinator tại 2 thị trường Đông Nam Á đầu tiên.

Xe dự kiến được ra mắt trong quý cuối năm ở phân khúc SUV cỡ C. Ảnh: Đan Thanh.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc mẫu SUV mới sẽ có phần không mạnh bằng đàn anh cùng nhà là Outlander và yếu thế hơn so với đối thủ cùng tầm giá.

Đương nhiên, thiết kế mới và chiến lược bán khá tương đồng Xforce có thể vẫn giúp Destinator làm nên chuyện trong tương lai, thoát khỏi "dớp" doanh số thấp trong phân khúc SUV cỡ C.

Suzuki Fronx

Thông tin về chiếc Fronx ra mắt Việt Nam đã sớm xuất hiện từ quý II khi mẫu xe được mở bán tại Indonesia vào tháng 5. Đây là cái tên được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện ở nhóm SUV cỡ A.

Hiện chưa rõ mẫu xe này sẽ được trang bị cấu hình động cơ nào tại Việt Nam, nhưng ở thị trường khác, Fronx được bán đến 2 tùy chọn động cơ là xăng và mild hybrid. Khả năng cao Fronx ở Việt Nam sẽ được trang bị động cơ lai tương tự XL7 Hybrid hay Swift 2025, cho công suất 104,1 mã lực, mô men xoắn cực đại khoảng 195 Nm.

Đây nhiều khả năng là đại diện duy nhất trong phân khúc SUV cỡ A sở hữu động cơ lai. Ảnh: Suzuki.

Khối động cơ này có thể không tạo quá nhiều điểm nhấn về mặt vận hành, nhưng đây sẽ là lợi thế về khả năng tiết kiệm của Fronx so với các đối thủ còn lại.

Nếu sở hữu giá bán tốt, cái tên này có tiềm năng trở thành "trụ cột" của Suzuki ở nhóm xe du lịch, cạnh tranh sòng phẳng cùng Kia Sonet hay Toyota Raize, Hyundai Venue.

Omoda C7

Chiếc Omoda C7 và Jaecoo J6 đầu tiên đã được trưng bày tại Hà Nội, "nhá hàng" cho việc ra mắt trong năm nay.

C7 có thiết kế khá tương đồng với C5, nhiều khả năng tiếp tục là sản phẩm được định vị dành cho giới trẻ. Dù chưa rõ sức mạnh bên dưới nắp ca pô, nhưng đây dự kiến là một sản phẩm đa dạng động cơ với 2 tùy chọn thuần xăng và hybrid.

Omoda C7 có thiết kế khá tương đồng Omoda C5. Ảnh: S.T.

Theo nguồn tin từ đại lý, Omoda C7 dự kiến có giá khoảng 839-969 triệu đồng, cạnh tranh cùng Ford Territory, Mazda CX-5 hay BYD Atto 3.

Khả năng thành công về mặt doanh số của mẫu xe Trung Quốc này vẫn còn là dấu hỏi, nhưng với chiến lược mở bán bài bản cùng mức giá tốt, đây có thể là một sự lựa chọn thú vị trong phân khúc.

Jaecoo J6

Trong khi đó Jaecoo J6 lại là câu chuyện khác, mẫu xe được thiết kế dạng hộp, phong cách off-road tương tự J7 nhưng mang động cơ thuần điện.

Jaecoo J6 ở Việt Nam dự kiến bán ra với duy nhất phiên bản AWD. Thiết lập motor kép sản sinh công suất tối đa 275 mã lực, mô-men xoắn cực đại 385 Nm. Gói pin 69,77 kWh cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 364 km/lần sạc.

Jaecoo J6 là mẫu xe đầu tiên được trang bị động cơ thuần điện của Jaecoo tại Việt Nam. Ảnh: Đan Thanh.

Với giá bán dự kiến trên một tỷ đồng cho một mẫu xe địa hình cùng động cơ thuần điện, J6 nhiều khả năng chỉ là sản phẩm truyền thông, một mẫu "xe chơi" thay vì mang sứ mệnh gánh vác doanh số.

Một số đại lý Subaru tại TP.HCM đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu SUV Forester 2025 và dự kiến ra mắt vào tháng 11. Theo nhân viên tư vấn, mẫu xe dự kiến được nhập khẩu từ Nhật Bản thay vì Thái Lan.

Ngoài thiết kế được nâng cấp, chiếc SUV này còn được thay đổi động cơ khi sở hữu máy xăng 2.5L, cho công suất 180 mã lực, mô men xoắn cực đại 241 Nm. Điều này giúp Subaru thế hệ mới mạnh mẽ hơn so với bản tiền nhiệm (máy xăng 2.0L).

Mẫu xe dự kiến có giá hơn một tỷ đồng khi về Việt Nam. Ảnh: Paultan.

Với các thay đổi về trang bị, thiết kế, sức mạnh động cơ và nơi nhập khẩu, nhiều khả năng mẫu xe sẽ khó có giá dưới một tỷ đồng như bản đời cũ. Tại thị trường Indonesia, mẫu xe cũng được bán với giá cao hơn, khoảng 755,5 triệu Rp, tương đương 43.015 USD .

Dù khác biệt về định vị, công nghệ hay giá bán, Mitsubishi Destinator, Suzuki Fronx, Omoda C7 và Jaecoo J6 đều sẽ mang đến làn gió mới cho thị trường ôtô Việt trong giai đoạn cuối năm. Câu trả lời về mức độ thành công sẽ chỉ có sau khi xe chính thức mở bán, nhưng sự xuất hiện dồn dập này hứa hẹn khiến cuộc cạnh tranh trong từng phân khúc trở nên sôi động hơn.