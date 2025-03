Còn nhiều thách thức khi đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ hai ở trường học

Việc triển khai xây dựng đề án từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học là một tin vui, nhưng vẫn còn nhiều thách thức với ngành giáo dục.

Dự thảo đặt ra loạt mục tiêu để đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ hai trong trường học. Ảnh: Phương Lâm.

Dự thảo Đề án quốc gia “Từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học” nhấn mạnh rằng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong trường học Việt Nam là tiếng Anh được sử dụng để dạy - học các môn học/ chuyên ngành phù hợp và trong làm việc/giao tiếp hàng ngày tại trường học.

Dự thảo cũng quy định có 6 cấp độ nhà trường triển khai tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai tại Việt Nam, cụ thể như sau.

Với giáo dục mầm non, đến năm 2035, nước ta phấn đấu 100% cơ sở giáo dục mầm non có đủ điều kiện và triển khai tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai cho trẻ mầm non; triển khai chương trình tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai cho 100% trẻ em mẫu giáo (từ 3-5 tuổi).

Mục tiêu đến năm 2045 là phấn đấu triển khai chương trình tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai cho 100% trẻ em mầm non (trẻ em nhà trẻ và trẻ em mẫu giáo).

Đối với giáo dục phổ thông, mục tiêu là đến năm 2035, phấn đấu 100% học sinh phổ thông được học chương trình môn Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (bắt đầu từ lớp 1 đến lớp 12) và triển khai chương trình tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai theo cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3.

Đến năm 2045 sẽ là phấn đấu 100% các trường phổ thông triển khai chương trình tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai theo cấp độ 4, cấp độ 5, cấp độ 6.

Ở bậc đại học, dự thảo đặt ra mục tiêu phấn đấu 100% các trường đại học triển khai tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai theo cấp độ 4, cấp độ 5, cấp độ 6.

Giáo dục nghề nghiệp cũng phấn đấu 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai chương trình môn Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai tiếng Anh theo định hướng nghề nghiệp, 50% cơ sở giáo dục nghề nghiệp có triển khai một phần môn học khác và/hoặc một số môn học khác bằng tiếng Anh.

Trong khi đó, giáo dục thường xuyên đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu hoàn thành xây dựng các chương trình dạy và học tiếng Anh, dạy và học bằng tiếng Anh trong giáo dục thường xuyên đáp ứng cơ bản nhu cầu đa dạng của xã hội.

Thảo luận về đề án, PGS.TS Nguyễn Văn Trào, Phó hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội, cho rằng đề án cần làm rõ vai trò, quy hoạch hệ thống giáo dục đại học, vai trò của các trường sư phạm trọng điểm, trong đó có xây dựng các chương trình và tài liệu để bồi dưỡng cho giáo viên, sinh viên sư phạm.

Đồng thời, đề án cũng cần tăng cường cơ sở vật chất với những trường đào tạo giáo viên; có kế hoạch cụ thể về chỉ tiêu tuyển sinh, kinh phí hỗ trợ giáo viên, sinh viên, các chuyên gia phối hợp cùng trong các ngành đào tạo tiếng Anh.

Trong khi đó, TS Nguyễn Thanh Bình tại Đại học Sư phạm TP.HCM có những lưu ý về lộ trình thực hiện đề án, trong đó là cân nhắc khả năng tiếp cận của học sinh ở vùng sâu vùng xa, tỷ lệ đạt chuẩn của giáo viên ở các tỉnh thành khác nhau; huy động xã hội hóa và các nguồn lực khác nhau để phục vụ việc tư vấn, xây dựng công cụ hỗ trợ triển khai hiệu quả.

Tương tự, bà Mary Beth Polley, Tham tán Văn hóa - Thông tin Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, nhận định nước ta còn nhiều thách thức với nguồn lực thực hiện khác nhau tại các địa phương, nhưng một trong những việc quan trọng cần xác định đó là nhận thức chung về ngôn ngữ. Tiếng Anh không chỉ để giao tiếp, mà còn là ngôn ngữ của kinh tế, thương mại, nghiên cứu, giao lưu toàn cầu, học và sử dụng tốt tiếng Anh là bước quan trọng để hội nhập quốc tế.