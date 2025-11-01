Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Con nợ' dàn cảnh, cưỡng đoạt hơn 21 tỷ đồng của chủ nợ

  • Thứ bảy, 1/11/2025 16:52 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Ngày 1/11, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ 3 đối tượng dàn cảnh, ép buộc chủ nợ viết giấy xóa nợ để cưỡng đoạt 21,5 tỷ đồng.

Các đối tượng Lù Thị Quyên Di, 41 tuổi; Trần Thị Huyền Trang, 35 tuổi, cùng trú xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk; cùng; Đặng Đình Mạnh, 44 tuổi, trú xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi đã có hành vi đe dọa, ép buộc một phụ nữ ở Đắk Lắk để xoá nợ số tiền 21,5 tỷ đồng. Với hành vi này, cả nhóm đã bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ vào chiều 1/11 để điều tra, xử lý “Hành vi cưỡng đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu của Công an, từ tháng 10/2024 đến 9/2025, Lù Thị Quyên Di nhiều lần vay tiền của bà V. (48 tuổi, cùng trú xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) để đáo hạn ngân hàng với tổng số tiền 21,5 tỷ đồng. Do muốn chiếm đoạt số tiền này, ngày 11/9, Di liên hệ nhờ Trang và Mạnh cùng tham gia.

chiem doat tai san anh 1

Nhóm Di, Trang và Mạnh tại cơ quan công an

Trong các ngày 13 và 14/9, Di, Mạnh và Trang bàn bạc, thống nhất dùng lời nói, hành động uy hiếp vợ chồng bà V. với thủ đoạn đe dọa đã làm đơn tố cáo hành vi cho vay lãi nặng của bà V. đến cơ quan chức năng. Nhóm yêu cầu bà V. phải viết giấy xóa nợ số tiền 21,5 tỷ đồng đã chuyển nhiều lần cho Lù Thị Quyên Di vay.

Bị các đối tượng đe dọa, uy hiếp liên tục, bà V. quá sợ hãi đã đến nhà Lù Thị Quyên Di viết giấy xóa nợ toàn bộ số tiền 21,5 tỷ đồng.

Vụ việc sau đó được bà V. trình báo đến cơ quan Công an, và Di, Mạnh cùng Trang bị bắt giữ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên

chiếm đoạt tài sản Đắk Lắk con nợ chủ nợ dàn cảnh lừa đảo

