Con số gây bất ngờ ở Trung Quốc

Sự suy giảm dân số của Trung Quốc bị phơi bày khi một trường học ở trung tâm Thượng Hải chỉ có 22 học sinh.

Các trường tiểu học trên khắp Trung Quốc đang chứng kiến ​​sự sụt giảm số lượng học sinh. Ảnh: Shutterstock.

Theo dữ liệu tuyển sinh được công bố trên trang web của cơ quan giáo dục địa phương, trường Tiểu học Sanqiao thuộc khu vực mới Phố Đông hiện có 22 học sinh. Đáng chú ý, trường có có tới 23 giáo viên toàn thời gian, nhiều hơn cả học sinh.

Đây là một con số đáng báo động, đặc biệt khi ngôi trường này nằm ngay tại một trong những thành phố lớn và đông dân nhất Trung Quốc.

Thông tin này vốn được công bố từ tháng 4, nhưng chỉ thực sự gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc vào tuần này, làm dấy lên cuộc thảo luận về những khó khăn mà các trường học đang đối mặt khi dân số ngày càng suy giảm.

Một nhân viên từ Trung tâm Tuyển sinh và khảo thí của chính quyền Phố Đông xác nhận dữ liệu của trường Tiểu học Sanqiao là chính xác. Theo người này, mỗi trường chỉ được phép tuyển học sinh trong khu vực được chỉ định.

Đối với trường Sanqiao, số lượng trẻ em trong khu vực thực tế "chỉ có bấy nhiêu" vì một số khu dân cư lân cận đã bị phá dỡ và di dời.

Dù trường hợp của Sanqiao là đặc biệt, thực tế, sự sụt giảm số ca sinh trên toàn quốc đã dẫn đến làn sóng đóng cửa hàng loạt trường mầm non và đang lan rộng sang cả cấp tiểu học.

Theo số liệu chính thức, trong năm 2024, Trung Quốc đã đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo, với hơn 5 triệu trẻ em nhập học, ít hơn so với năm trước đó.

Tại Thượng Hải, tính đến tháng 4 năm nay, tổng số học sinh lớp một giảm 15% so với năm trước. Ở Quảng Châu, số học sinh lớp một trong năm 2024 cũng giảm gần 12% so với năm 2023.

Tỷ lệ sinh của Trung Quốc đã giảm mạnh kể từ năm 2016, khi nước này thay đổi luật kế hoạch hóa gia đình, cho phép các cặp vợ chồng có hai con. Theo Cục Thống kê Quốc gia, trong năm đó, số ca sinh trên 1.000 người đã giảm một nửa, từ 13,57% xuống còn 6,77% vào năm 2024.

Chuyên gia giáo dục Xiong Bingqi, Giám đốc Viện Nghiên cứu Giáo dục thế kỷ 21, cho biết tác động của việc giảm số lượng học sinh sẽ ảnh hưởng rõ rệt đến các trường tiểu học vào năm tới. Theo ông, giải pháp trong tương lai sẽ là giảm quy mô lớp học để tập trung hơn vào từng học sinh.

Ông tính toán quy mô lớp học lý tưởng là 20-25 học sinh, trong khi con số trung bình hiện tại của Trung Quốc là 38 học sinh ở bậc tiểu học và 42 học sinh ở bậc THCS.