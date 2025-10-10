Con số phơi bày nỗi khổ của giáo viên Nhật Bản

Giáo viên Nhật Bản tiếp tục "dẫn đầu" về số giờ làm việc hàng tuần. Con số này cao hơn đáng kể so với giáo viên ở các nước khác trên thế giới.

Giáo viên Nhật Bản làm việc hơn 50 giờ mỗi tuần, bao gồm công việc hành chính, không liên quan giảng dạy. Ảnh: Pexels.

Giáo viên tại Nhật Bản tiếp tục là những người có số giờ làm việc trung bình cao nhất trong số các quốc gia thành viên thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cũng như các nước và vùng lãnh thổ khác.

Thông tin này được OECD công bố hôm 7/10 thông qua khảo sát quốc tế về giảng dạy và học tập (TALIS) năm 2024, theo Mainichi.

Làm việc hơn 50 giờ mỗi tuần

TALIS là khảo sát quốc tế được OECD tiến hành định kỳ 5-6 năm/lần, thu thập dữ liệu từ khoảng 200 trường tiểu học ở 16 quốc gia và 200 trường THCS ở 55 quốc gia và vùng lãnh thổ. Khảo sát ghi nhận cả thời gian “làm thêm tại nhà”, bao gồm những công việc giáo viên thực hiện buổi tối hoặc cuối tuần.

Kết quả khảo sát năm 2024 cho thấy giáo viên tiểu học ở Nhật Bản làm việc trung bình 52,1 giờ mỗi tuần, trong khi giáo viên THCS làm việc 55,1 giờ/tuần, qua đó khiến quốc gia này giữ vững vị trí “dẫn đầu” kể từ năm 2018.

Dù trong nhiều năm qua, chính phủ và các tổ chức giáo dục đã kêu gọi cải thiện điều kiện làm việc, gánh nặng công việc của giáo viên Nhật Bản vẫn vượt xa so với mức trung bình quốc tế.

Ở các nước khác, giáo viên tiểu học làm việc 40,4 giờ/tuần và THCS là 41 giờ/tuần, thấp hơn Nhật Bản lần lượt 11,7 và 14,1 giờ.

So với khảo sát năm 2018, thời gian làm việc trung bình hàng tuần của giáo viên toàn thời gian tại Nhật giảm khoảng 4 giờ ở cả hai cấp học. Tuy nhiên, mức này vẫn cao hơn đáng kể so với trung bình quốc tế.

Thiếu giáo viên cũng là nguyên nhân khiến các thầy cô ở Nhật Bản phải làm việc nhiều hơn. Ảnh: Pexels.

Khảo sát cho thấy giáo viên Nhật Bản dành nhiều thời gian hơn mức trung bình quốc tế cho các hoạt động ngoài giảng dạy. Cụ thể viên THCS dành khoảng 5,6 giờ mỗi tuần cho hoạt động ngoại khóa, cao gấp 3 lần mức trung bình toàn cầu là 1,7 giờ.

Đối với công việc hành chính, giáo viên tiểu học làm trung bình 4,5 giờ/tuần và giáo viên THCS là 5,2 giờ/tuần, đều cao hơn mức trung bình quốc tế (lần lượt là 2,7 và 3 giờ).

Mặc dù những con số này đã giảm nhẹ so với khảo sát năm 2018 (từ 0,9 đến 2,5 giờ), chênh lệch so với thế giới vẫn còn lớn.

Nhiều nguyên nhân

Thời gian qua, chính phủ Nhật Bản đã áp dụng một số biện pháp nhằm giảm tải cho giáo viên như giới hạn giờ làm thêm và thuê ngoài một phần hoạt động ngoại khóa.

Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ (MEXT) cho biết các nỗ lực này bước đầu đem lại kết quả tích cực, song cũng thừa nhận rằng mô hình giáo dục toàn diện - mô hình chú trọng đến sự phát triển cân bằng giữa tri thức, đạo đức và thể chất - có thể là nguyên nhân khiến thời gian làm việc của giáo viên vẫn ở mức cao.

Tình trạng thiếu nhân sự cũng được xem là nguyên nhân khiến giáo viên Nhật phải gánh khối lượng công việc lớn.

Trong khảo sát 2024, 40,7% hiệu trưởng tiểu học cho biết nhà trường gặp tình trạng thiếu giáo viên. Con số này cao gấp đôi mức ghi nhận được trong khảo sát năm 2018 (19,2%).

Ở cấp THCS, 35,6% hiệu trưởng cho rằng thiếu giáo viên là rào cản lớn trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục, tăng 8,1% so với 6 năm trước. Cả hai con số ghi nhận được tại Nhật Bản đều cao hơn mức trung bình quốc tế khoảng 10%.

Nói thêm về vấn đề này, đại diện Bộ Giáo dục Nhật Bản nhận định mặc dù vẫn còn nhiều thách thức, ngành giáo dục Nhật Bản vẫn đang đi đúng hướng. Còn về tình trạng thiếu giáo viên, vị này khẳng định ngành coi đây là vấn đề nghiêm trọng và sẽ ưu tiên giải quyết trong thời gian tới.