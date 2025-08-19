Con trai công chúa Na Uy bị truy tố 4 tội hiếp dâm, đối mặt 10 năm tù

Marius Borg Hoiby, con trai của Thái tử phi Mette-Marit, bị cáo buộc cưỡng hiếp 4 phụ nữ khi họ đang ngủ. Công tố viên cho biết anh có thể đối mặt với mức án tối đa 10 năm tù.

Marius Borg Hoiby, con trai Thái tử phi Na Uy, vướng vòng lao lý. Ảnh: Shutterstock.

Marius Borg Hoiby (28 tuổi) là con riêng của Thái tử phi Na Uy Mette-Marit trước khi bà kết hôn với Thái tử Haakon. Anh bị điều tra từ tháng 8 năm ngoái, sau khi bị bắt vì tình nghi tấn công bạn gái, theo SCMP.

Hoiby bị cáo buộc hiếp dâm 4 phụ nữ trong lúc họ đang ngủ. Trong ít nhất 3 trường hợp, anh làm quen với nạn nhân trong ngày và có quan hệ tình dục đồng thuận trước khi xảy ra vụ việc, công tố viên Sturla Henriksbo cho biết.

Hoiby cũng bị cáo buộc quay lén bộ phận sinh dục phụ nữ mà không có sự đồng ý. Henriksbo cho biết các nhà điều tra đã thu giữ được video và hình ảnh làm bằng chứng. Các vụ hiếp dâm được cho là diễn ra vào các năm 2018, 2023 và 2024, trong đó có một vụ xảy ra sau khi cuộc điều tra đã bắt đầu.

Ngoài ra, Hoiby còn bị truy tố vì bạo hành bạn gái cũ cùng nhiều hành vi bạo lực khác, gây rối trật tự công cộng, phá hoại tài sản và vi phạm lệnh cấm tiếp cận đối với một người tình cũ khác.

Nạn nhân duy nhất được công tố nêu tên là Nora Haukland, bạn gái cũ của Hoiby, người tố cáo bị anh bạo hành cả thể chất lẫn tinh thần trong giai đoạn 2022-2023.

“Anh ta nhiều lần đánh vào mặt cô ấy, kể cả bằng nắm đấm, bóp cổ, đá và dùng lực mạnh để khống chế”, công tố viên Henriksbo cho biết. Ông nói thêm: “Đây là những hành vi đặc biệt nghiêm trọng, có thể để lại vết sẹo lâu dài và hủy hoại cuộc đời nạn nhân”.

Cung điện Hoàng gia Na Uy từ chối bình luận chi tiết về vụ việc. “Đây là việc của tòa án. Tòa sẽ xem xét và đưa ra phán quyết”, phát ngôn viên Sara Svanemyr nói với AFP qua email.

Công tố viên khẳng định Hoiby, dù là thành viên gia đình hoàng gia, sẽ không được đối xử đặc cách: “Không nhẹ tay hơn, cũng không nghiêm khắc hơn”.

Hoiby thừa nhận hành vi hành hung và phá hoại trong vụ việc tháng 8/2024. Trong tuyên bố công khai 10 ngày sau khi bị bắt, anh nói rằng mình hành động “dưới ảnh hưởng của rượu và cocaine sau một cuộc cãi vã”, đồng thời cho biết đã “vật lộn suốt thời gian dài với các vấn đề sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất kích thích”.

Hoiby, với vẻ ngoài cao lớn, tóc vàng, phong cách “bad boy” cùng khuyên tai, nhẫn và hình xăm, đã trở thành tâm điểm của truyền thông Na Uy kể từ khi bị bắt.

Khi các cáo buộc hiếp dâm xuất hiện hồi tháng 11 năm ngoái, Hoiby từng bị giam giữ một tuần - điều chưa từng có tiền lệ với thành viên hoàng gia Na Uy. Sau khi được thả, anh được cho là đã đến một trung tâm cai nghiện ở London (Anh).

Hoiby là con trai của cuộc tình ngắn ngủi giữa bà Mette-Marit và Morten Borg - người sau này cũng bị kết án vì bạo lực và tội phạm ma túy. Thời điểm đó, bà Mette-Marit còn là một phần của giới nhạc house Na Uy, nơi phổ biến cần sa và thuốc lắc.

Hoiby bước vào ánh đèn truyền thông từ năm 4 tuổi, khi mẹ kết hôn với Thái tử Haakon. Sau đó, cặp đôi có thêm hai người con: Công chúa Ingrid Alexandra và Hoàng tử Sverre Magnus, hiện lần lượt 21 và 19 tuổi.

Không giống hai em, Hoiby không có vai trò chính thức trong Hoàng gia Na Uy.

Trong những năm gần đây, truyền thông Na Uy nhiều lần đưa tin Hoiby giao du với thành viên băng nhóm, các tay biker Hells Angels và mafia Albania ở Oslo. Năm 2023, cảnh sát từng liên hệ với Hoiby để cảnh báo sau khi thấy anh xuất hiện trong cùng giới với “những tội phạm khét tiếng”. Hồi năm 2017, Hoiby cũng từng bị bắt vì sử dụng cocaine tại một lễ hội âm nhạc.