Con trai đâm bố mẹ thương vong ở Hải Phòng

Vụ án xả ra tại Hải Phòng. Nguyên nhân ban đầu được nhận định là Cường đi uống rượu về muộn, bị bố mắng chửi nên đối tượng bực tức, ra tay với cha. Mẹ của Cường chạy ra can ngăn thì bị Cường dùng dao đâm tử vong.

Sự việc xảy ra vào khoảng 7h sáng 1/6, tại tổ dân phố Kênh Dương, phường Lưu Kiếm, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Đối tượng Vũ Văn Cường (sinh năm 1995) đã dùng dao gây thương tích cho bố mẹ mình là ông V.V.D. (sinh năm 1970), bà C.T.N. (sinh năm 1973) và ông L.Đ.Đ. (sinh năm 1973, là hàng xóm nhà Cường). Hậu quả, bà N., mẹ Cường tử vong; ông D. và ông Đ. bị thương.

Đối tượng Vũ Văn Cường tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hải Phòng.

Công an Công an phường Lưu Kiếm đã bắt giữ Vũ Văn Cường.

Ông Đ., hàng xóm nhà Cường sang căn ngăn, cũng bị đối tượng đâm bị thương.

Giám đốc công an thành phố Hải Phòng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố phối hợp Công an phường Lưu Kiếm (Thủy Nguyên) điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.