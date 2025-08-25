Concept AMG GT XX hoàn thành 'một vòng Trái Đất' trong 8 ngày

Với thành tích này, Mercedes-AMG không chỉ tái khẳng định truyền thống chinh phục kỷ lục mà còn mở ra một chuẩn mực mới cho xe điện hiệu năng cao, hướng tới kỷ nguyên điện hóa nhưng vẫn mang đậm dấu ấn của thương hiệu.