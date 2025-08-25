Concept AMG GT XX hoàn thành 'một vòng Trái Đất' trong 8 ngày

|
Ra mắt vào tháng 6/2025, Mercedes-Benz Concept AMG GT XX thể hiện định hướng phát triển của những chiếc AMG GT 4-Door thế hệ mới sử dụng động cơ điện.
|
Vào ngày 25/8/2025, mẫu concept thuần điện này đã lập nên một kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" khi đã hoàn thành đường chạy 40.075 km sau 7 ngày, 13 giờ, 24 phút và 7 giây.
|
Giống như tên một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Jules Verne, chiếc xe đã "Vòng quanh thế giới trong 8 ngày", thay vì 80 ngày như phiên bản gốc, khi tổng quãng đường 40.075 km tương đương một vòng xích đạo của Trái Đất.
|
Có đến 2 chiếc Concept AMG GT XX cùng tham gia lập nên kỷ lục này tại trường đua Nardò (Italy) và cùng vượt qua mốc 40.075 km, chỉ hơn kém nhau khoảng 25 km.
|
Cặp đôi siêu xe này đã phá 25 kỷ lục về vận hành, trong đó nổi bật nhất là khả năng di chuyển 5.479 km chỉ trong một ngày, vượt xa kỷ lục trước đó lên đến 1.500 km.
|
Kỷ lục này đòi hỏi chiếc xe phải hoàn thành 3.177 vòng trường đua Nardò, vốn chỉ có chiều dài khoảng 12,68 km. Có đến 17 tay đua thay phiên nhau, bao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng như George Russell của đội đua Mercedes-AMG PETRONAS F1.
|
Do đó, chiếc xe phải hoàn thành trung bình khoảng 5.300 km/ngày với vận tốc trung bình khoảng 300 km/h. Thời gian dừng xe chỉ dùng để sạc pin và kiểm tra kỹ thuật.
|
Concept AMG GT XX có kích thước 5.204 x 1.945 x 1.317 mm, được tinh chỉnh nhiều vị trí khí động học, giúp chỉ số cản gió Cd của mẫu concept này đạt mức 0,198.
|
Trái tim của Mercedes-Benz Concept AMG GT XX là 3 động cơ điện độc lập có khả năng sản sinh công suất tối đa hơn 1.360 mã lực, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.
|
Được phát triển từ nền tảng AMG.EA 800 V, mẫu xe này hỗ trợ khả năng sạc nhanh DC công suất hơn 850 kW, cho phép xe di chuyển thêm 400 km với chỉ 5 phút sạc.
|
Với thành tích này, Mercedes-AMG không chỉ tái khẳng định truyền thống chinh phục kỷ lục mà còn mở ra một chuẩn mực mới cho xe điện hiệu năng cao, hướng tới kỷ nguyên điện hóa nhưng vẫn mang đậm dấu ấn của thương hiệu.
