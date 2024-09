Công an Bắc Giang triệu tập người đưa tin thất thiệt về vỡ đê

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin thất thiệt về vỡ đê ở địa phận xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, khiến nhiều người hoang mang.

Công an tỉnh đã phối hợp với Chi cục đê điều tỉnh Bắc Giang kiểm tra, xác định thông tin "vỡ đê ở tỉnh Bắc Giang" là sai sự thật.

Cơ quan Công an làm việc với người đưa tin sai sự thật về vỡ đê.

Theo đó, cơ quan công an đã triệu tập người đưa tin không đúng sự thật là anh Lê Như P. (SN 1976, trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) lên làm việc.

Ngoài trường hợp nêu trên, Giám đốc Công tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo xác minh một số trường hợp khác có hành vi đưa thông tin sai sự thật bão lũ, vỡ đê ở tỉnh Bắc Giang để xử lý nghiêm theo quy định.

Các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục nắm tình hình, rà soát trên không gian mạng để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân đưa tin không chính xác, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống bão, mưa lũ.

