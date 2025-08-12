Công an bác thông tin người đàn ông nghi bị 'vẩy thuốc', bắt cóc

Công an xã Nghĩa Trụ (tỉnh Hưng Yên) cảnh báo thông tin sai sự thật liên quan vụ người đàn ông nghi bị bắt cóc từ Hưng Yên đến Hà Tĩnh.

Công an xã Nghĩa Trụ (tỉnh Hưng Yên) phát đi cảnh báo về thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo đó, ngày 10/8, một tài khoản mạng xã hội Facebook có tên N.T.L đã đăng tải thông tin: "Anh trai tôi thật may mắn thoát chết, được về nhà với gia đình tôi, chứ không sang bên kia thì không biết thế nào nữa".

Dưới bài đăng, tài khoản Facebook N.T.L bình luận: "Qua đi làm thì ra mua chai nước uống ở lề đường thì bị một ôtô nó đi sát vào người, nó vẩy thuốc, nó mang lên ôtô luôn…".

Ảnh từ bài viết đăng thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Ảnh: Công an xã Nghĩa Trụ.

Qua xác minh, Công an xã Nghĩa Trụ xác định sáng 8/8, do giận dỗi vợ và buồn chán chuyện gia đình nên anh Q. (SN 1987 ở xã Nghĩa Trụ) dự định đi xa cho khuây khỏa đầu óc.

Anh này đã bắt xe khách từ ngã tư Khu công nghiệp Phố Nối A đến thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh rồi đi lang thang.

Đến đêm 8/8/2025, vì không có tiền về quê nên anh Q. nhờ người dân ở thành phố Hà Tĩnh gọi về cho gia đình để gia đình đến đón anh Q. về.

Công an xã Nghĩa Trụ khẳng định: Nội dung đăng tải nêu trên là thông tin sai sự thật, hoàn toàn không xảy ra vụ bắt cóc nào trên địa bàn xã.

Công an xã Nghĩa Trụ cũng đưa ra khuyến cáo: Người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin trên mạng, kiểm chứng trước khi đăng tải hoặc chia sẻ.

Việc đăng, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang dư luận là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP), hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội có thể bị phạt tiền 10-20 triệu đồng.