Công an biểu diễn võ thuật, trấn áp quái xế tại hồ Gươm

Sáng 10/8, Công an TP Hà Nội tổ chức duyệt đội ngũ, diễu hành tại khu vực hồ Gươm. Ngoài ra, còn có nhiều hoạt động như diễu hành xe cơ giới, xe đặc chủng, biểu diễn võ thuật, giả định trấn áp quái xế.

Tình huống giả định trấn áp quái xế cầm theo hung khí

Chương trình "Ngày hội vì thủ đô bình yên" được Công an TP Hà Nội tổ chức tại khu vực phố đi bộ hồ Gươm (phường Hoàn Kiếm). Chương trình này nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025). Chương trình có nhiều hoạt động như diễu hành xe cơ giới, xe đặc chủng, biểu diễn võ thuật, giả định trấn áp quái xế... Trong đó, có tình huống diễn tập hơn chục thanh niên lạng lách, đánh võng, cầm theo dao phóng lợn chạy xe máy trên đường. Ngay lập tức, xe đặc chủng chở theo hàng chục chiến sĩ CSCĐ dùng dùi cui điện, trấn áp. Một số đối tượng manh động, dùng dao, kiếm chống trả thì bị nữ CSGT dùng nghiệp vụ trấn áp.

Hơn 3.000 chiến sĩ, 245 xe cơ giới diễu hành

Điểm nhấn ấn tượng của sự kiện là màn diễu binh, diễu hành với sự tham gia của gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị Công an Hà Nội cùng 245 phương tiện cơ giới chuyên dụng của lực lượng nghiệp vụ. 33 khối diễu binh, diễu hành gồm cảnh sát cơ động, giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, an ninh, kỹ thuật hình sự, đặc nhiệm... Đoàn diễu hành được sự hưởng ứng của hàng nghìn người dân Thủ đô. Cuộc diễu hành quy mô lớn của Công an Hà Nội là một trong những hoạt động trọng tâm hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.