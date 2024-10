Công an Cần Thơ vây bắt hàng chục 'quái xế' trên QL1

Hàng chục thanh niên từ các địa phương khác hẹn nhau chạy xe "độ" đến TP Cần Thơ đua xe, thì bị công an vây bắt.

Ngày 20/10, Công an TP Cần Thơ cho biết Phòng CSGT và Phòng CSHS vừa phát hiện hàng chục thanh niên tụ tập, chuẩn bị đua xe gây mất trật tự trên QL1.

Tối 19/10, Công an TP Cần Thơ phát hiện nhóm nhiều thanh niên ở Long An và các địa phương khác có hành vi lôi kéo, tụ tập nhiều xe máy “độ, chế” để đua xe, gây mất trật tự an toàn giao thông trên QL1, hướng từ Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long và sẽ qua địa bàn Cần Thơ.

Các "quái xế" bị tạm giữ. Ảnh: ANCT.

Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tuần tra triển khai phương án theo kế hoạch phòng chống đua xe trái phép. Công an tổ chức tuần tra, chốt chặn tại trạm giao thông Hưng Phú (gần cầu Cần Thơ) phát hiện, kịp thời ngăn chặn, tạm giữ 37 trường hợp lái xe máy không chấp hành hiệu lệnh, với 58 đối tượng.

Qua test nhanh, công an phát hiện có 5 đối tượng dương tính ma túy, một số đối tượng có nồng độ cồn...

Xe của các đối tượng bị tạm giữ. Ảnh: ANCT.

Các đối tượng có dấu hiệu tụ tập chuẩn bị đua xe trái phép, sử dụng chất gây nghiện được bàn giao giao Phòng CSGT và Công an quận Cái Răng xử lý theo quy định.