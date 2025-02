Công an cấp tỉnh sẽ thụ lý toàn bộ các vụ án của công an huyện

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó chánh Văn phòng CSĐT Bộ Công an, cho biết các vụ án cấp huyện đang điều tra sẽ chuyển về công an tỉnh thụ lý.

Sáng 28/2, tại buổi họp báo thông tin về việc triển khai Nghị định của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an, cho biết Bộ Công an đã chủ động xây dựng phương án từ ngày 18/2, tổ chức công tác điều tra hình sự đối với công tác phòng chống tội phạm ở công an địa phương để đảm bảo "thường xuyên liên tục, không ngắt quãng, không bỏ trống địa bàn".

Theo đó, Bộ sẽ tăng cường nhân lực về Công an cấp xã, hoàn thiện công an cấp xã để giải quyết vấn đề an ninh trật tự tại cơ sở.

Thiếu tướng Trần Văn Toản trả lời tại buổi họp báo.

"Trước đây, việc phân công, phân cấp giải quyết tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, giải quyết điều tra các vụ án, vụ việc, trước đây là công an cấp huyện, thì nay cơ quan công an cấp tỉnh giải quyết. Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng tổ chức điều tra viên, cán bộ điều tra cấp xã để tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm tại địa bàn cơ sở, đồng thời thực hiện một số các hoạt động điều tra do sự phân công của Công an cấp tỉnh", Thiếu tướng Toản cho biết khi người dân cần báo tin tố giác tội phạm, có thể đến trưởng ban công an cấp xã, phường, thị trấn, Trưởng ban hình sự Công an cấp tỉnh, Bộ Công an.

Đối với các vụ án Công an cấp huyện đang giải quyết, Thiếu tướng Nguyễn Văn Toản cho hay: "Bộ Công an đã có hướng dẫn cụ thể từ ngày 7/2. Theo đó, đối với những vụ án công an cấp huyện đang thụ lý điều tra giải quyết và những vụ án đã đình chỉ điều tra, thì Cơ quan điều tra Công an cấp huyện sẽ rà soát, tổng hợp lại toàn bộ, chuyển về Cơ quan điều tra Công an cấp tỉnh để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật".

Theo Phó chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, ngày 27/2, Bộ Công an, TAND tối cao, VKSND tối cao đã ban hành thông tư số 02 quy định đối với cơ quan các cấp có thẩm quyền các vụ án hình sự, quản lý thi hành án tạm giữ, tạm giam cấp huyện. Theo đó, quy định đối với vụ án, quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự trước đây thuộc thẩm quyền cấp huyện, thì nay thuộc Cơ quan điều tra cấp tỉnh giải quyết sẽ do VKSND cấp huyện theo địa giới hành chính thực hành quyền công tố.

Ngoài việc bỏ công an cấp huyện, Bộ Công an sẽ tiếp nhận 5 nhóm nhiệm vụ quản lý Nhà nước từ các bộ, ngành để thực hiện từ ngày 1/3 gồm: An toàn thông tin mạng; Bảo đảm an ninh hàng không; Cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện; Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp.