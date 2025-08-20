Công an điều tra vụ cháy gara ôtô khiến một người tử vong

Lãnh đạo UBND phường Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết sau khi phát hiện đám cháy gara do anh Nguyễn Minh Tuấn (sinh năm 1985) làm chủ, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để dập lửa. Đến khoảng 2h45 ngày 20/8, đám cháy đã được khống chế.
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: T.B.
Khoảng 1h40 ngày 20/8, người dân sinh sống xung quanh gara ôtô phát hiện ngọn lửa bùng cháy phía trong nên đã hô hoán nhau dập lửa, đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Thời điểm này, trong gara này có một mình anh P.V.H, (SN 1997, trú TP Huế, thợ sơn) đang ngủ.
Ngay sau đó, công an phường và Cảnh sát PCCC&CNCH đã huy động cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường dập lửa.
Do gara ôtô được xây tường bao xung quanh, nhà khung thép lợp tôn nên lực lượng chức năng đã phải phá cửa vào bên trong để tiến hành dập lửa và khống chế đám cháy. Đến khoảng 2h45, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, hậu quả khiến anh H. tử vong, 6 ôtô, nhiều xe máy bị cháy, và nhiều tài sản khác bị thiêu rụi.
Nguyên nhân vụ hoả hoạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
