Công an điều tra vụ học sinh lớp 10 đánh nhau nhập viện

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang điều tra, làm rõ vụ ẩu đả khiến nam sinh lớp 10 và 2 thanh niên khác phải nhập viện.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa yêu cầu trường THPT Cam Lộ báo cáo về vụ việc học sinh nhà trường đánh nhau ngoài khu vực trường.

Cụ thể, theo báo cáo, vào khoảng 10h45 phút ngày 8/9, sau khi học xong môn Giáo dục thể chất, em Lê Quang T. (học sinh lớp 10A4, trường THPT Cam Lộ) vào uống nước tại hàng quán khu vực cổng phụ trường Tiểu học xã Cam Lộ (đường Hàm Nghi).

Tại đây, T. bị 4 thanh niên dùng hung khí tấn công. Nguyên nhân xuất phát từ việc T. có mâu thuẫn với một bạn nữ cùng lớp.

Bị đánh, T. đã xin tha và cầu cứu nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục hành hung. Nam sinh đã tự vệ bằng hung khí, khiến 2 thanh niên phải nhập viện cấp cứu. Bản thân T. bị nhiều vết thương ở đầu, hiện điều trị tại bệnh viện với tình trạng sức khỏe dần ổn định.

Theo Báo Quảng Trị, ngay sau khi nhận thông tin, đại diện nhà trường đã có mặt tại hiện trường, phối hợp lực lượng công an và làm việc với phụ huynh, và học sinh liên quan. Được biết, hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.