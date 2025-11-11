Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Công an điều tra vụ nhiều người vây, tấn công tài xế ôtô ở Nghệ An

  • Thứ ba, 11/11/2025 11:34 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mạng xã hội lan truyền video cảnh ôtô con bị nhóm người cầm gậy gộc bao vây, tấn công dữ dội giữa phố sau khi xảy ra mâu thuẫn vì quay clip đốt pháo khai trương.

Ngày 11/11, mạng xã hội lan truyền đoạn video gần 1 phút ghi lại cảnh chiếc ôtô con màu xám bị nhiều người cầm gậy gộc, vật cứng vây quanh, tấn công trên một con phố đông dân cư. Trong clip, chiếc xe liên tục tăng ga tiến, lùi giữa vòng vây trong khung cảnh hỗn loạn.

Lãnh đạo UBND phường Thái Hòa (Nghệ An) xác nhận vụ việc xảy ra đêm 10/11 tại địa bàn phường Thái Hòa.

tan cong tai xe anh 1

Hình ảnh từ clip vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc khai trương quán ăn, một số người đã đốt pháo nổ. Một người đàn ông ngồi trong ôtô màu xám gần đó được cho là dùng điện thoại ghi hình lại cảnh đốt pháo.

Phát hiện bị quay, nhóm người bên ngoài tiến lại yêu cầu xóa clip, 2 bên lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát. Khi mâu thuẫn lên cao, người trong xe tăng ga tiến, lùi để thoát thân, trong khi nhiều người bên ngoài dùng gậy và vật cứng đập phá xe.

Nhận được tin báo, lực lượng công an phường Thái Hoà nhanh chóng đến hiện trường.

Hiện Công an điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình của cơ quan thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam hiện nay” không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng về quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình mà còn đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam thời gian tới trong 3 chương sách.

https://vtcnews.vn/xac-minh-clip-nhieu-nguoi-vay-tan-cong-tai-xe-o-to-o-nghe-an-ar986505.html

Trần Lộc/VTC News

tấn công tài xế Nghệ An tấn công tài xế

    Đọc tiếp

    Doi tuong truy na lan tron tren tau ca hinh anh

    Đối tượng truy nã lẩn trốn trên tàu cá

    23 phút trước 13:18 11/11/2025

    0

    Trong quá trình kiểm tra tàu cá, Trạm kiểm soát Biên phòng Gành Hào (Đồn Biên phòng Gành Hào, Cà Mau) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng bị truy nã đang lẩn trốn trên tàu.

    Lua 'chay an', chiem doat gan 2 ty dong hinh anh

    Lừa 'chạy án', chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

    2 giờ trước 11:58 11/11/2025

    0

    Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT (Phòng CSHS) Công an TP Cần Thơ cho biết đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP Cần Thơ vào năm 2023 do đối tượng Trần Xuân Mai thực hiện.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý