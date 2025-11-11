Công an điều tra vụ nhiều người vây, tấn công tài xế ôtô ở Nghệ An

Mạng xã hội lan truyền video cảnh ôtô con bị nhóm người cầm gậy gộc bao vây, tấn công dữ dội giữa phố sau khi xảy ra mâu thuẫn vì quay clip đốt pháo khai trương.

Ngày 11/11, mạng xã hội lan truyền đoạn video gần 1 phút ghi lại cảnh chiếc ôtô con màu xám bị nhiều người cầm gậy gộc, vật cứng vây quanh, tấn công trên một con phố đông dân cư. Trong clip, chiếc xe liên tục tăng ga tiến, lùi giữa vòng vây trong khung cảnh hỗn loạn.

Lãnh đạo UBND phường Thái Hòa (Nghệ An) xác nhận vụ việc xảy ra đêm 10/11 tại địa bàn phường Thái Hòa.

Hình ảnh từ clip vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc khai trương quán ăn, một số người đã đốt pháo nổ. Một người đàn ông ngồi trong ôtô màu xám gần đó được cho là dùng điện thoại ghi hình lại cảnh đốt pháo.

Phát hiện bị quay, nhóm người bên ngoài tiến lại yêu cầu xóa clip, 2 bên lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát. Khi mâu thuẫn lên cao, người trong xe tăng ga tiến, lùi để thoát thân, trong khi nhiều người bên ngoài dùng gậy và vật cứng đập phá xe.

Nhận được tin báo, lực lượng công an phường Thái Hoà nhanh chóng đến hiện trường.

Hiện Công an điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.