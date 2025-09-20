Công an dỏm ngông cuồng đe dọa cho công an thật ‘về vườn’

Khi lãnh đạo Công an phường nghe điện thoại thì đối tượng trong đường dây bắt cóc online đe dọa Công an phường đã làm phá hỏng nhiệm vụ quan trọng của chúng.

Ngày 20/9, Công an phường Xuân Lập, tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Thuận Giao, TP. Hồ Chí Minh kịp thời ngăn chặn một vụ bắt cóc online.

Trước đó, chiều ngày 17/9, Công an phường Xuân Lập nhận được thông tin trao đổi phối hợp của Công an phường Thuận Giao, TP. Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ xác minh một cô gái (20 tuổi) bị bắt cóc online tống tiền do các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng thực hiện thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn.

Công an phường Xuân Lập bàn giao chị O. cho gia đình.

Nhận thông tin, Chỉ huy Công an phường Xuân Lập đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực tiến hành rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn đồng thời phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn dân cư. Sau thời gian đồng bộ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường đã xác định chị L.H.O (20 tuổi) quê tỉnh Đồng Tháp là sinh viên một trường trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đang thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn khu phố Trung Tâm. Qua tiếp xúc thì chị O. tinh thần hoảng loạn, lo sợ, không hợp tác với lực lượng Công an vì đối tượng bắt cóc khống chế không cho liên lạc với gia đình.

Sau khi được giải thích và cho xem các hình ảnh, bài tuyên truyền về bắt cóc online tống tiền của bọn lừa đảo thì chị O. mới biết mình bị lừa và khai báo "bị đối tượng lừa đảo tự xưng là Cục trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Hà Nội nói liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền và yêu cầu cháu phải đi đến địa bàn Đồng Nai thuê nhà nghỉ ở một mình không được liên lạc với gia đình và làm theo các yêu cầu của bọn chúng, chúng yêu cầu cháu liên lạc với gia đình nói đang bị bắt cóc và phải chuyển 600 triệu đồng để chuộc".

Điều đáng nói, khi chị O. được giải cứu đưa về trụ sở Công an phường Xuân Lập thì đối tượng tiếp tục gọi điện thoại đe dọa. Trung tá Nguyễn Hồng Mạnh, Phó trưởng Công an phường Xuân Lập nghe điện thoại thì đối tượng xưng tên là Khoa, cấp bậc Trung tá, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Hà Nội đe dọa Công an phường đã làm phá hỏng nhiệm vụ quan trọng của chúng, ngày mai sẽ báo cáo lãnh đạo cho Trung tá Mạnh “về vườn”.

Công an phường Xuân Lập đã bàn giao hồ sơ và chị O. để Công an phường Thuận Giao, TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định.