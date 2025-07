Công an Hà Nội cứu nữ sinh nhảy cầu Vĩnh Tuy tự tử

Vụ gian lận tuổi cầu thủ Sông Lam Nghệ An, đình chỉ hiệu trưởng

Ông Trần Quốc Dũng, Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Kỳ Sơn (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) đã bị đình chỉ công tác do liên quan vụ gian lận tuổi cầu thủ Sông Lam Nghệ An.