Công an Hà Nội thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Công an TP Hà Nội tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, tội phạm liên quan "tín dụng đen", bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị nhằm giảm tai nạn giao thông.

Sáng 9/8, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, chủ trì triển khai kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII.

Đợt cao điểm phải được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, phát biểu. Ảnh: CA Hà Nội.

Công an Hà Nội tập trung trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm liên quan “tín dụng đen”; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, mua bán người, xâm hại tình dục trẻ em, xâm phạm sở hữu (cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa đảo…); tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người chưa thành niên, người nước ngoài; tệ nạn xã hội...

Ngoài ra, Công an Thủ đô gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số, tiếp tục thực hiện các giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, Đề án 06/CP của Chính phủ phục vụ quản lý xã hội và phòng, chống tội phạm theo chỉ đạo của BCA và Thành phố; bảo đảm luôn duy trì dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”.

Công an các phường, xã thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, trọng tâm là quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, ngành nghề kinh doanh dễ phát sinh vi phạm pháp luật…

Lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị nhằm đảm bảo chỉ tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố; huy động, bố trí lực lượng chỉ huy, hướng dẫn, phân luồng giao thông phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông; tập trung thực hiện có hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, nhất là các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông.

Công an TP Hà Nội cũng kiên quyết không để xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng vào thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị, hoạt động văn hóa xã hội. Chú trọng công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn và kịp thời triển khai hoạt động, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, hạn chế thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.